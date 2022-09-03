نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر LINK نتائج السادس الابتدائي 2022 دور ثاني الشغال من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الكرخ الثانية الان في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج السادس الابتدائي 2022 دور ثاني والتي بات يبحث عنها عشرات الالاف من طلاب وطالبات العراق، حيث قد اكدت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان النتائج ستكون معلنة أمام كل الطلاب والطالبات بعدما تنتهي الادارات العراقية من اعمال التصحيح ورصد الدرجات الجارية فى الوقت الحالي، لذا وعبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري سنتابع ونستعرض طرق وخطوات الحصول على تلك النتائج اون لاين

منذ قليل وعبر صفحة وزارة التربية والتعليم العراقية على فيس بوك كشفت الوزارة على رفع نتائج محافظة الكرخ الثانية وذلك بعدما أدى أبناء المحافظة اختبارات الدور الثاني بالكامل وذلك حتى صباح يوم 1 سبتمبر الماضي، للتأكد ادارة الكرخ الثانية على ان جميع عمليات التصحيح ورصد الدرجات قد انتهت الآن لتنتهي الوزارة من عمليات رفع نتائج الطلاب حتى يتمكن أبناء المحافظة من اجراء الاستعلام عن نتائجهم فى تلك المحافظة بعدما ان تم كشفها فى اربيل والكرخ الاولي وصلاح الدين وغيرها من المحافظات العراقية، الامر الذي استنتج عليه زيادة معدلات البحث على جوجل لحد كبير للغاية وراء اجراء الاستعلام عن تلك النتائج على شكل سنوافيكم به ونستعرض من خلال الفقرة التالية من تلك المقال الآن

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2022 دور ثاني

كل ابنائنا طلاب محافظة الكرخ الثانية الآن بإمكانهم إتمام الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 دور ثاني وذلك فور اتباع الخطوات التي جاءت على الشكل التالي:-

فى الخطوة الأولي:- يبدأ الطالب على الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

فى الخطوة الثانية:- ابدء فى اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثاني

في الخطوة الثالثة:- ابدء فى تسجيل اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

فى الخطوة الرابعة:- ابدء فى تسجيل رقمك الامتحاني فى الايقونة المخصصة لها

فى الخطوة الخامسة:- قم بالنقر على ايقونة عرض النتائج لتكون على الفور أمامكم النتائج معلنة بنجاح

هذا ومع العلم على ان نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثاني سيتم العمل على رفعها الكترونياً قبل ظهورها داخل المدارس