نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة إنشاء حساب في منصة مدرستي 1444 رابط تسجيل الدخول منصتي madrasati في المقال التالي

عمر شويل - جدة نستعرض كيفية أو طريقة إنشاء حساب في منصة مدرستي التعليمية 1444 كي يتمكن الطالب أو ولي الأمر أو منسوبي الوزارة من الكادر التعليمي من الدخول إلى الحساب الشخصي في منصة مدرستي للتعليم عن بعد الإلكترونية، وذلك مع بداية العام الدراسي الجديد 1444هـ، فمن خلال موقع ثقفني نوفر رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول لإنشاء حساب جديد على المنصة منصة مدرستي التعليمية، بالإضافة إلى طريقة تسجيل منصة مدرستي حساب جديد للطالب المستجد بالصف الأول الابتدائي أو بمرحلة الروضة، إلى جانب الحصول على رقم الدعم الفني لمنصة مدرستي التعليمية.

طريقة إنشاء حساب في منصة مدرستي madrasati 1444

أعلنت وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية عن إتاحة منصة مدرستي التعليمية أمام الطلاب بمراحل التعليم لتلقي الدروس وإتمام المهام والتكليفات اليومية عن بعد عبر منصتي مدرستي للتعليم عن بعد، لذلك قمنا بتوفير خطوات تسجيل حساب جديد في منصة مدرستي للوقوف على إجابة كافية للتساؤل الرائج الآن وهو كيف أسوي حساب في منصة مدرستي التعليمية التي يمكنكم التعرف عليها من خلال النقاط التالية:

تسجيل دخول منصة مدرستي (schools.madrasati.sa). النقر على أيقونة (منصة العودة إلى المدارس) بالصفحة الرئيسية. بالقائمة الرئيسية أعلى الصفحة على اليسار تجد أيقونة “تسجيل جديد” قم بالنقر عليها. تعبئة البيانات الأساسية للمستفيد وهي (رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة ورقم الجوال)، ثم النقر على زر “تحقق”. سيرسل النظام رسالة نصية على الجوال تحتوي على كود التحقق من البيانات الأساسية. قم بتعبئة الكود في الخانة المخصصة لذلك، ثم أنقر على “تحقق”.

سوف تنتقل للخطوة الأخيرة وهي تأكيد الحساب عبر منصة مدرستي madrasati، وسوف تظهر رسالة تفيد بإمكانية التمتع بخدمات منصة مدرستي التعليمية ومنتجات مدرستي مايكروسوفت تيمز teams إلى جانب أدوات الفصل الدراسي الإضافية.

كما ستجد معلومات أو بيانات الدخول إلى منصة مدرستي للتعلم الإلكتروني (اسم المستخدم – كلمة المرور)، ومن يرغب في الإطلاع على طريقة تسجيل حساب طالب جديد في منصة مدرستي الصفحة الرئيسية 1444، يمكنه ذلك من خلال متابعة الفيديو التوضيحي التالي:

منصة مدرستي وزارة التعليم 1444

تم التأكيد من قبل وزارة التعليم عام على رفع الجاهزية في جميع مدارس التعليم العام لاستقبال الطلبة من كافة الجوانب لإثراء العملية التعليمية بجميع المراحل التعليمية، وتحقيق المؤشرات الإيجابية لخدمة الطلاب، وقد أكد معالي وزير التعليم على أهمية الشراكة بين وزارة التعليم والجهات الحكومية المعنية وأفراد المجتمع ومؤسساته المختلفة.

وذلك لانتظام ونجاح العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد، كما أوضح أن للأسرة دوراً فعالاً مع المدرسة في نجاح المنظومة بشكلٍ عام، وقد بدأ الفصل الدراسي الأول اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 1 صفر لعام 1444هـ الموافق لتاريخ 28 أغسطس 2022م وفق التقويم الدراسي 1444 الجديد.

تسجيل منصة مدرستي توكلنا

في حال الرغبة في تسجيل ابن أو بنت في مرحلة الروضة أو تسجيل طالب جديد بالصف الأول الابتدائي في منصة مدرستي، ولا تظهر بيانات الأبناء في توكلنا، فيجب أولاً التأكد من إضافة الأبناء ضمن أفراد الأسرة بحساب توكلنا الخاص بولي الأمر، وذلك لكي يتمكن من عرض بيانات المنصة التعليمية مدرستي للأبناء.

وبعد إتمام خطوات تسجيل الدخول إلى توكلنا وإضافة الأبناء في الحساب كتابعين ضمن أفراد الأسرة، ولم تظهر بيانات منصة مدرستي للأبناء، فهذا يعني عدم إرسال بياناتهم من جانب منصة مدرستي إلى توكلنا، وهنا يتم التواصل مع خدمة الدعم الفني لمنصة مدرستي أو إنشاء تذكرة عبر منصة العودة للمدارس.

طريقة استخراج بيانات منصة مدرستي من توكلنا

يمكنكم استرجاع بيانات منصة مدرستي التعليمية عن طريق تطبيق توكلنا من خلال اتباع بعض الخطوات اليسيرة على التطبيق، فمن يرغب في التعرف على خطوات استرجاع الحساب الخاص به والتابعين له من خلال منصة مدرستي توكلنا، وذلك في حال فقدان أو نسيان بيانات تسجيل دخول مدرستي، يمكنه ذلك من خلال اتباع الخطوات الموضحة النقاط التالية:

الدخول إلى تطبيق توكلنا.

أختر أيقونة الخدمات.

قم بالنزول إلى خدمات التعليم بالأسفل وأنقر على بيانات منصة مدرستي.

ستجد أسماء الطلاب والطالبات من أفراد الأسرة التابعة لك، قم بتحديد من ترغب في الحصول على بيانات الدخول له.

قم بالنقر على أيقونة إرسال، وسيتم إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة المرور على رقم الجوال المسجل في تطبيق توكلنا، ويمكنكم الإطلاع على خطوات استرجاع حساب مدرستي من خلال الفيديو التالي:

طريقة دخول اختبارات منصة مدرستي اختبارات

يتم تسجيل دخول منصة مدرستي اختبارات الرسمية من خلال اتباع رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول الرسمي المرفق، كما يمكن الدخول بشكل مباشر إلى منصة نظام الاختبارات المركزية مدرستي، ومن يرغب في التعرف على طريقة الدخول إلى الاختبارات المركزية عبر مدرستي اختبارات، يمكنه ذلك من خلال الإطلاع على النقاط التالية:

تسجيل منصة مدرستي دخول بحساب مايكروسوفت. النقر على أيقونة دخول مدرستي مايكروسوفت للكادر التعليمي والطلاب. النقر على “الاختبارات” من القائمة الجانبية. الضغط على أيقونة “اختبارات مركزية”. تسجيل بيانات مدرستي مايكروسوفت للطالب. النقر على إجراء الاختبار.

ومن يرغب في متابعة خطوات دخول الاختبارات في منصة مدرستي الرسمية بالتفصيل وطريقة إجراء اختبارات تعزيز المهارات، يمكنه ذلك من خلال متابعة الفيديو التالي:

كيفية تغيير كلمة المرور في منصة مدرستي للتعليم

تتيح منصة مدرستي إمكانية تغيير كلمة المرور عن طريق تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم في مدرستي منصة، ثم النقر على أيقونة “أوفيس 365″، ثم النقر على الإعدادات أو علامة الترس، وسوف تظهر قائمة تتضمن “تغيير كلمة المرور” قم بالنقر عليها.

وسيتم التحويل إلى الصفحة الخاصة بتغيير كلمة المرور، قم بتعبئة كلمة المرور القديمة، ثم كتابة كلمة المرور الجديدة وتأكيدها والنقر على أيقونة إرسال، وسيتم تحديث كملة المرور للمنصة، ويمكنكم الإطلاع على الخطوات من خلال الفيديو التالي:

بيانات منصة مدرستي التعليمية 1444

في حال الرغبة في تعديل بيانات منصة مدرستي التعليمية للتعليم عن بعد الإلكترونية، فيتم ذلك من خلال القائمة يمين الشاشة الرئيسية للمنصة، حيث يمكنكم الوصول إلى صفحة تعديل البيانات الشخصية سواء الجوال أو البريد الإلكتروني والبيانات المتعلقة بالاسم أو رقم الهوية من خلال الرجوع إلى قائد المدرسة، وسيتم الرجوع إلى الخدمات التعليمية.

ويتم الحصول على كلمة المرور لقائد المدرسة أو الطالب والطالبة أو المعلم والمعلمة من خلال الدخول على تطبيق توكلنا أو موقع توكلنا الإلكتروني، ومن يرغب في التعرف على إجابة سؤال كيف أسوي حساب طالب جديد في منصة مدرستي الصفحة الرئيسية أو ما هي طريقة إنشاء حساب في منصة مدرستي 1444، يمكنه ذلك من خلال اتباع الخطوات الموضحة بالمقال أو من خلال متابعة الفيديو المرفق عبر ثقفني.

إرشادات هامة حول تسجيل دخول منصة مدرستي أو روضتي

عند الرغبة في تسجل الدخول إلى منصة روضتي أو مدرستي للطلاب المستجدين للعام الدراسي 1444هـ، فهناك بعض الإرشادات التي يجب التعرف عليها حتى لا تواجهك أي صعوبات عن تسجيل دخول مدرستي أو روضتي وهي كالتالي:

في حال كنت مستخدماً جديداً في الصف الأول الابتدائي أو روضة أو تمهيدي، فيمكنك استخدام كلمة المرور المتوفرة في تطبيق توكلنا.

في حال كنت مستخدماً سابقاً فيمكنك الدخول إلى الحساب الخاص بك بتعبئة كلمة المرور المستخدمة لديك في الوقت الحالي.

لن تتمكن من تسجيل دخول منصة مدرستي أو منصة روضتي بكلمة المرور الموجودة في توكلنا بعد تغييرها من جانب المستخدم.

في حال نسيان أو فقدان كلمة المرور الخاصة بك، فيمكنك استعادتها عن طريق مدرستي مايكروسوفت.

في حال مواجهة أي صعوبة عند استعادة كلمة المرور، فيجب التواصل مع الدعم الفني من خلال الصفحة المخصصة لذلك.

عند فقدان كلمة المرور ورقم الهاتف الجوال غير مسجلاً، فيمكنك مراجعة مدير المدرسة من أجل إعادة تعيين كلمة المرور.

ويمكنكم الإطلاع على طريقة إنشاء حساب في منصة مدرستي أو تسجيل حساب جديد لطالب مستجد بالمرحلة الابتدائية، وتسجيل طفل في منصة روضتي التعليمية للعام الدراسي الجديد من خلال الخطوات الموضحة بالمقال أو من خلال الإطلاع على الفيديو التوضيحي المرفق.

طريقة إنشاء حساب في منصة مدرستي التعليمية

بعد إنشاء حساباً في منصة مدرستي التعليمية للطالب أو الطالبة، فيمكنك إرسال طلبات الصداقة من خلال تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي الصفحة الشخصية للطالب أو المعلم أو قائد المدرسة الذي ترغب في طلب صداقته، ثم النقر على إرسال طلب الصداقة.

وسوف تظهر رسالة النجاح في أعلى الشاشة، وهذه الرسالة تفيد بإتمام إرسال الطلب، وسوف تصل رسالة تنبيه للمستخدم الذي قمت بإرسال طلب صداقة له عبر منصة مدرستي التعليمية، ويمكنكم التعرف على خطوات إنشاء حساب جديد للطالب أو ولي الأمر في منصة مدرستي، يمكنه ذلك من خلال الخطوات الموضحة بالمقال.

طريقة إنشاء حساب في منصة مدرستي 1444

مع بداية العام الدراسي الجديد يجب العلم أن أولياء الأمور عليهم دوراً كبيراً لتعلم الأبناء عبر منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية، حيث يجب تهيئة البيئة الملائمة والأبناء للتعلم في المنزل، وتسجيل منصة مدرستي madrasati دخول الحساب الشخصي لمتابعة إنجاز الأبناء وتقدم تحصيلهم الدراسي.

وتقديم الدعم للأبناء خلال التعلم الإلكتروني، وتحديد الابن المرغوب في متابعته من قائمة الأبناء في منصة مدرستي لولي الأمر، ثم الإطلاع على الملف الشخصي الخاص به في المنصة، والتواصل مع المعلمين ومنسوبي المدرسة عبر منصة مدرستي، والإبلاغ في حال تغيب الطالب.

وعند تعذر الاتصال بالإنترنت، فيمكن متابعة الدروس من خلال قنوات عين التعليمية التليفزيونية، وفي حال استمرار عدم وجود الإمكانات التقنية للطالب، يكون التنسيق مع المعلم والمدرسة للنظر في البدائل التعليمية وتسليم التكاليف حضورياً، إلى جانب حضور اللقاءات الافتراضية، ويمكنكم معرفة طريقة إنشاء حساب في منصة مدرستي التعليمية من خلال الفيديو المرفق بالمقال.

طريقة استخراج إشعارات الطلاب 1443

يتاح الدخول لتنفيذ وإجراء اختبارات الطلاب والطالبات عن طريق منصة مدرستي اختبار أو نظام الاختبارات المركزية، وذلك عن طريق تعبئة بيانات حساب منصة مدرستي مايكروسوفت للطالب والطالبة لتنفيذ الاختبارات الوزارية أو المحاكية للاختبارات الدولية والتحصيلية واختبارات الفترة الثانية الفصل الأول لطلاب وطالبات مراحل التعليم عام.

وبعد انتهاء اختبارات الفترة الأولى الفصل الأول للعام الدراسي 1443، فقد تم الإعلان من قبل العديد من المدارس عن إتاحة إشعارات الطلاب في نظام نور لولي الأمر المركزي، فمن يرغب في التعرف على طريقة استخراج الإشعارات في نظام نور للاطمئنان على مستوى الأبناء، يمكنه ذلك من خلال متابعة الفيديو التوضيحي التالي:

ما هي أدوات منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية؟

تحتوي منصة مدرستي للتعليم عن بعد العديد من أدوات التعلم الإلكترونية لخدمة كافة منسوبي العملية التعليمية بدايةً من الطالب وحتى الكادر التعليمي من القادة والمعلمين والكادر الإداري، حيث يمكنكم التعرف على أدوات منصة مدرستي وما تحتويه من خلال التالي:

المقررات الدراسية. الجدول المدرسي. الفصول الافتراضية واللقاءات. بنوك الأسئلة. الاختبارات الإلكترونية. منصة مدرستي واجباتي الإلكترونية. المسارات التعليمية التي تلبي الفروق الفردية بين الطلاب. بنك الإثراءات التعليمية. التخطيط الإلكتروني للمعلمين. غرف المعلمين للإجابة الاستفسارات. ساحات النقاش. البريد الإلكتروني. الاستبيانات الإلكترونية. منظومة التقارير والمؤشرات.

ومن يرغب في التعرف على طريقة أداء اختبارات تعزيز المهارات لطلاب المراحل التعليمية من الصف الثاني الابتدائي حتى الصف الأول الثانوي، يمكنه ذلك من خلال متابعة الفيديو المرفق، كما يمكنكم أيضاً التعرف على طريقة إنشاء حساب في منصة مدرستي الرسمية من خلال اتباع الخطوات الموضحة أو مشاهدة الفيديو المرفق.

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