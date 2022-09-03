نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط epedu.gov.iq نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني بالاسم والمدرسة والرقم الامتحاني على موقع نتائجنا وزارة التربية والتعليم العراقية كافة المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني بالاسم والمدرسة والرقم الامتحاني حالة من الترقب والانتظار تجتاح الطلاب وأولياء الأمور في مختلف أنحاء العراق في هذا التوقيت، لكي يتم التعرف على نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثاني 2022، وذلك بعدما أنهى الطلاب امتحانات الجولة الثانية خلاب الأيام الأخيرة لجميع الطلاب الذين لم يتمكنوا من اجتياز امتحانات الدور الأول، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية تفاصيل موعد إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي في العراق، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثاني 2022 في العراق عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني بالاسم والمدرسة والرقم الامتحاني

لينك https://epedu.gov.iq/ موقع استخراج نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني بالرقم الامتحاني وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أن الساعات القليلة المقبلة من المقرر أن تشهد الإعلان عن نتيجة طلاب السادس الابتدائي الدور الثاني، فقد كانت محافظة الرصافة الأولى والكرخ الأولى هي أول المحافظات العراقية التي قامت بنشر نتائج طلاب 6 ابتدائي في العراق 2022 الدور الثانية وقد أشارت مصادر رسمية في الوزارة أنه يتم العمل على نشر النتائج الخاصة بباقي المحافظات الأخرى بشكل عام، وذلك بناء على الضوابط والإجراءات المتبعة في تصحيح امتحانات ورصد قائمة النتائج والدرجات الخاصة بالطلاب، حيث تعلن النتيجة عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية مباشرة، بالإضافة إلى نشرها عبر موقع نتاجئنا الإلكتروني المخصص للحصول ان نتيجة الطلاب، حيث تمر نتائج الطلاب في هذا التوقيت بالمرحلة الأخيرة التي تتمثل في رصد النتائج تمهيدا لطرحها.

الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الثاني 2022

نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وقد تم تفعيل الرابط الإلكتروني المخصص لنتيجة طلاب الصف السادس الابتدائي في العراق، وهو موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث يتم استخراج النتيجة من خلال اتباع ما يلي.