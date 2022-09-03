نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات ورسوم تجديد الإقامة في الكويت إلكترونياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت وزارة الداخلية الكويتية بتسهيل عملية تجديد الإقامة على الوافدين إلى الكويت، وذلك عن طريق تفعيل رابط إلكتروني لتجديد الإقامة بكل سهولة ببعض الخطوات البسيطة، لذلك يجب على الوافدين تجديد الإقامة دائماً قبل موعد انتهائها، ولكن وفقاً لبعض الشروط التي وضعتها الوزارة لابد من الانتباه إليها حتى يتم تجديد الإقامة بنجاح، وكان هذا أيضاً ضمن الإجراءات التي تساعد على عدم تفشي فيروس كرورنا، فالاستفادة من الخَدمات عبر الإنترنت يساعد على عدم الذَّهاب إلى الجهات الخاصة وحدوث زحام وبذلك انتشار فيورس كورورنا.

خطوات تجديد الإقامة في الكويت

يتم تجديد الإقامة أون لاين للوافدين إلى دولة الكويت عن طريق الخطوات التالية:

الولوج إلى البوابة الرسمية لوزارة الداخلية الكويتية. ثم الانتقال إلى الخَدمات الإلكترونية واختيار إقامة الأفراد. تدوين البيانات المطلوبة الاسم وكلمة المرور. ثم النقر على تسجيل دخول وتحديد الشخص المراد تجديد إقامته. دفع الرسوم المطلوبة. ثم طباعة الإيصال الخاص بالرسوم. الذَّهاب إلي مقر الهيئة العامة للمعلومات واستلام البطاقة.

رسوم تجديد الإقامة في الكويت

تم الإعلان من قبل الإدارة العامة لشؤون الإقامة عن قيمة الرسوم المطلوبة لتجديد الإقامة، وتكون الرسوم المطلوبة لتجديد الإقامة:

يتم تجديد الإقامة للزوجات والأبناء برسوم تبلغ قيمتها 10 دنانير. بينما تجديد الإقامة لأي شخص غير الزوجات والأبناء بقيمة 100 دينار. أما الشركات تسدد رسوم عن الموظفين بقيمة تبلغ 10 دنانير كويتية.

خطوات الاستعلام عن تجديد الإقامة

يتم الاستعلام عن الإقامة في الكويت عن طريق الآتي:

الانتقال إلى البوابة الرسمية لدولة الكويت. النقر على أيقونة المواطنين والمقيمين ثم النقر على الهجرة والسفر. الضغط الاستعلام عن مدة الإقامة. كتابة البيانات المطلوبة الاسم وكلمة المرور. النقر على تسجيل دخول ثم استكمال تعليمات الاستعلام حتى يتم ظهور كافة المعلومات.

خطوات عمل تأشيرة زيارة عائلية

يمكن عمل تأشيرة زيارة عائلية عبر موقع شؤون الإقامة وذلك عن طريق الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع moi.gov.kw. تحديد اختيار زيارة عائلية ثم تدوين كافة بيانات الزائر والمستضيف. هكذا يتم عمل زيارة عائلية.

وإلى هنا نكون وضحنا لكم خطوات تجديد الإقامة في الكويت، وكذلك وضحنا طريقة الاستعلام عنها ورسوم التجديد كما قدمنا طريق عمل تأشيرة زيارة عائلية.