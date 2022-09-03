نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لينك https://epedu.gov.iq/ موقع استخراج نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني بالرقم الامتحاني فى جميع المحافظات وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة epedu.gov.iq موقع استخراج نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني حالة من الترقب والانتظار من جانب جميع طلاب الصف السادس الابتدائي في العراق، وذلك لكي يتم التعرف على نتيجة امتحانات الدور الثاني 2022، بعدما كانت امتحانات الدور الثاني لجميع الطلاب قد انتهت خلال الفترة الأخيرة بناء على الجدول الرسمي المعلن من قبل الوزارة، حيث تم الكشف عن موعد إعلان النتيجة الخاصة بالطلاب من خلال مصادر رسمية بوزارة التربية والتعليم العراقية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية تنزيل نتيجة السادس الابتدائي الدور الثاني في العراق 2022 برقم المقعد الخاص بالطالب.

epedu.gov.iq موقع استخراج نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني

الآن متاح الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني موقع نتائجنا وزارة التربية والتعليم العراقية للنتائج الامتحانية وقد شهدت الساعات الأخيرة إعلان هام من جانب الموقع الرسمي نتائجنا، والذي نشرت رسميا آخر التحديثات الخاصة بامتحانات الدور الثاني لطلاب الصف السادس الابتدائي 2022، وقد أشار الموقع رسميا إلى أن عملية التصحيح التي تمت بنسبة 77%، على أن يتم الإعلان عن النتيجة في الساعات القليلة القادمة في محافظات العراق، حيث يتم نشر النتيجة الخاصة بكل محافظة على حدة، بعدما يتم الانتهاء من تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب ورصد النتائج وتحضير الكشوفات الخاصة بالدرجات والمعدلات الخاصة بكل طالب، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه سوف يتم إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، وكذلك من خلال موقع نتائجنا الإلكتروني المخصص لكي يتم التعرف على نتيجة كافة الطلاب بجميع الامتحانات بشكل عام.

تنزيل نتيجة السادس الابتدائي الدور الثاني 2022 برقم المقعد جميع المحافظات

وقد أشارت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه يمكن أن يتم الاستعلام عن نتيجة امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف السادس الابتدائي 2022 في جميع المحافظات العراقية، إلكترونيا برقم المقعد فقط من خلال اتباع الخطوات التالية.