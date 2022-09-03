وزارة الدفاع الروسية: سنقدم بجنيف أدلة على انتهاكات أمريكية وأوكرانية لمعاهدة حظر...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 سبتمبر 2022 06:28 مساءً - دعت وزارة الدفاع الروسية إلى عقد اجتماع للدول الأعضاء في معاهدة جنيف لحظر الأسلحة البيولوجية، لبحث مسألة عدم امتثال الولايات المتحدة وأوكرانيا للمعاهدة الدولية المذكورة.

وقال قائد قوات الحماية من الأسلحة الإشعاعية والكيمياوية والبيولوجية في وزارة الدفاع الروسية، إيغور كيريلوف، إن الاجتماع سيعقد الأسبوع المقبل بمبادرة من روسيا وسيتم خلاله، تقديم أدلة موثقة على انتهاكات الولايات المتحدة وأوكرانيا للمادتين الأولى والرابعة من المعاهدة.

وحث المنظمات المسؤولة عن تنفيذ المعاهدة والمجتمع الدولي على الانتباه إلى عدد من التهديدات البيولوجية، أهمها ما يحدث على مقربة من حدود روسيا، حيث يوجد أكثر من 50 مختبرا جرى تحديثه من قبل الولايات المتحدة ويقع تحت إشراف وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون).

وأضاف كيريلوف أنه وفقا لوزارة الخارجية الصينية، تشرف وزارة الدفاع الأمريكية على 336 مختبرا بيولوجيا في 30 دولة في العالم.

وأوضح أنه في الوقت نفسه فإن أنشطة هذه المختبرات رافقها تدهور في الوضع الوبائي، بالإضافة إلى ظهور أمراض معدية غير نمطية في منطقة معينة.

وأكد المسؤول العسكري الروسي أنه منذ عام 2010 ، سجلت روسيا في المناطق المتاخمة للحدود الأوكرانية زيادة في الإصابة بداء "البروسيلات"، و"حمى كونغو القرم" ، و"حمى غرب النيل"، و"حمى الخنازير الإفريقية".