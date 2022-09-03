هنغاريا: من المستحيل تلبية احتياجاتنا من الغاز بدون روسيا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 سبتمبر 2022 06:28 مساءً - أكد وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو أنه من المستحيل تلبية احتياجات بلاده من الوقود الأزرق من دون شحنات الغاز الطبيعي من روسيا.

وقال سيارتو خلال زيارة عمل لحضور قمة المبادرة الاقتصادية Open Balkan: "نحن نشتري الغاز من روسيا ليس لأننا نريد إرسال بعض إشارات الدعم السياسي، نحن نشتريه لأن هذا هو واقع المنطقة. طالما لا يمكنكم نقل الغاز في حقيبة الظهر أو بالقطار، يجب عليكم استخدام خط الأنابيب".

وأضاف: "إذا نظرتم إلى البنية التحتية والجغرافيا في منطقتنا، لا يمكنكم استبعاد روسيا. إذا لم تنظروا في المصادر الروسية، فلن تتمكنوا من تلبية احتياجاتكم، والحديث هنا يدور حول الرياضيات والفيزياء وليس الأيديولوجيا، إذا كنتم بحاجة إلى 8.5 مليار متر مكعب من الغاز المستورد سنويا، كما نحتاج، فلا يمكنكم توفيرها بدون الغاز الروسي".

وأشار إلى أن جميع مصادر الغاز البديلة الممكنة لا يمكن أن توفر لهنغاريا الـ8.5 مليار متر مكعب اللازمة لها.

وأعلن سيارتو في 31 أغسطس أنه تم توقيع اتفاقية مع شركة "غازبروم"، والتي بموجبها، اعتبارا من 1 سبتمبر سيتم توفير 5.8 مليون متر مكعب إضافي من الغاز إلى البلاد يوميا عبر التيار التركي وصربيا.