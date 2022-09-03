مصرع 23 شخصًا بسبب صواعق البرق بالهند 

جدة - نرمين السيد - وذكر مسئولو إدارة مكافحة الكوارث فى ولاية بيهار الواقعة فى شرق الهند أن ضحايا هذه الصواعق كانوا من المزارعين والعمال فى بيهار، وأنهم لقوا حتفهم أثناء العواصف الضارية التى ضربت الولاية خلال الفترة ما بين يومى الأربعاء والجمعة.

وأوضحوا أن 11 شخصا لقوا حتفهم عبر أنحاء الولاية أمس الجمعة بالإضافة إلى مصرع 13 شخصا خلال اليومين السابقين.