المجر: تلبية احتياجاتنا من الغاز بدون روسيا أمر مستحيل

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات خلال مشاركته فى قمة المبادرة الاقتصادية "أوبن بلقان"، قال سيارتو: "نحن نشترى الغاز من روسيا، ليس لأننا نريد إرسال بعض إشارات الدعم السياسى، نحن نشتريه لأن هذا هو واقع المنطقة. طالما لا يمكنكم نقل الغاز فى حقيبة الظهر أو بالقطار، يجب عليكم استخدام خط الأنابيب".
وحسبما نقلت وكالة "نوفوستى"، أضاف وزير الخارجية المجرى: "إذا نظرتم إلى البنية التحتية والجغرافيا فى منطقتنا، لا يمكنكم استبعاد روسيا".
وتابع: "إذا لم تنظروا فى المصادر الروسية، فلن تتمكنوا من تلبية احتياجاتكم، والحديث هنا يدور حول الرياضيات والفيزياء وليس الأيديولوجيا، إذا كنتم بحاجة إلى 8.5 مليار متر مكعب من الغاز المستورد سنويًا، كما نحتاج، فلا يمكنكم توفيرها بدون الغاز الروسى".
وأشار الوزير المجرى، إلى أن جميع مصادر الغاز البديلة الممكنة لا يمكن أن توفر لهنغاريا الـ8.5 مليار متر مكعب التى تحتاجها، مضيفًا أنه تم توقيع اتفاقية مع شركة "غازبروم" الروسية فى 31 أغسطس الماضى، ويموجبها سيتم توفير 5.8 مليون متر مكعب إضافى من الغاز إلى المجر يوميا عبر التيار التركى وصربيا، وذلك بداية من 1 سبتمبر الجارى.
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