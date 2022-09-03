العالم اليوم - خلاف فارس كرم وميريام فارس في طريقه إلى القضاء

انتم الان تتابعون خبر خلاف فارس كرم وميريام فارس في طريقه إلى القضاء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 3 سبتمبر 2022 06:21 مساءً - شكل الخلاف الأخير الذي اشتعل بين النجمين اللبنانيين فارس كرم وميرام فارس، صدمه لجمهور الفنانين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت مصادر مقربة من الفنانة ميريام فارس، سيرها بالدعوى القضائية التي هددت برفعها على الفنان فارس كرم، على خلفية تغريدة مسيئة، وصفها فيها بأوصاف لاذعة، بسبب حفلة مشتركة تم إلغاؤها.

وقالت المصادر لموقع "دوت الخليج" إنّ "ثمة أشخاص دخلوا للوساطة بين الفنانين، إلا أنّ ميريام رفضت هذه الوساطة وأصرت على أخذ حقها بالقانون".

انقسم الصحافيون بدورهم بين الفنانين، إلا أنّ الغالبية اعتبرت أن إهانة فارس لزميلته تجعله في موقع الشخص المتهم حتى لو كان يملك كل الحق.

وقالت المستشارة الإعلامية، إليان الحاج، لموقع "دوت الخليج": إن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي تخطى الحدود ومس الكثير من القيم الإنسانية والمهنية وهنا تكمن خطورته وخطورة استخدامه خاصة لدى المشاهير وتحديدا في الأمور السلبية.

وتابعت الحاج حديثها بالقول: "أتمنى أن ينتهي هذا الخلاف بعيداً عن القضاء، وأقول ذلك بكثير من المحبة لمعرفتي بالطرفين".

وختمت: لطالما كان الفن انعكاس للمجتمع، وردود الفعل على مواقع التواصل هي أكبر دليل أننا نعيش في جو مشحون يغذيه كل ما هو وسلبي.

وبدأ الخلاف بين الفنانين كرم وفارس على خلفية إلغاء حفل في جدة بالمملكة العربية السعودية في يونيو الماضي، كان سيجمع بين النجمين اللبنانيين، ضمن برنامج موسم جدة.

ولم يكتمل الحفل، بعدما أعلن القائمون على تنظيمه قرار الإلغاء، وتكهن الجمهور بأسباب مختلفة، لكن دون أن تتضح الصورة كاملة .

وكانت أحد تلك التكهنات التباين الكبير في حجم صورة النجمين على الملصق الدعائي للحفل، لكن ميريام فارس نفت الأمر، ووجهت اعتذارا للفنان كرم، مشيرة إلى حفل سيجمعهما قريباً، وفي تلك الأثناء قال القائمون على الحفل إن عدم جاهزية المسرح كانت سبب الإلغاء ونفت فارس وقوع خلاف بينها وبين كرم

لكن فارس كرم علق على صورته على الملصق الدعائي، قائلا إنها مغايرة للحقيقة وصغيرة الحجم، نافيا أن تكون الجهة المنظمة هي من يحدد حجم الصورة وفقا لنجومية الفنان، ومكذباً رواية ميريام.

وتطورت الأمور بعد ذلك حينما نشر فارس تغريدة اعتبرها الكثر مسيئة بحق الفنانة ميريام فارس.

لترد ميريام، على تويتر مهددة فارس باللجوء إلى القضاء، متوعدة بتلقين النجم اللبناني دراسا لن ينساه.