البحرين تدين التفجير الإرهابى الذى استهدف مسجدًا بمدينة هرات الأفغانية

جدة - نرمين السيد - وأكدت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية - موقف مملكة البحرين الثابت والمناهض للعنف والتطرف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه وأسبابه، معربة عن بالغ التعازى والمواساة لأسر وذوى الضحايا والشعب الأفغانى، متمنية الشفاء العاجل للمصابين جراء هذا العمل الإجرامى الآثم.

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