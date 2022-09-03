وفد الوكالة الدولية باقٍ فى محطة زابورويجيا النووية حتى 5 سبتمبر

جدة - نرمين السيد - أكد عضو المجلس الرئيسى لإدارة منطقة زابورويجيا، فلاديمير روجوف، أن ممثلى بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيبقون فى محطة زابوريجيا النووية حتى يوم 5 سبتمبر الجارى.





وفى تصريحات لوكالة "نوفوستى"، قال روجوف: "تواصل بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية عملها فى المحطة النووية. وسيبقون هناك حتى الـ5 من الشهر الجارى. وتم تقديم كل المعلومات الضرورية لهم"، لافتًا إلى أن أكثر من 30 دولة زاروا المحطة أثناء عمل البعثة الدولية هناك. وتابع روجوف: "نحن منفتحون على التغطية الموضوعية للوضع فى المحطة النووية".

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