اليابان: إجلاء سكان وإلغاء رحلات جوية بسبب اقتراب إعصار هاينامنور

جدة - نرمين السيد - وأصدرت السلطات اليابانية اليوم تعليمات بإجلاء سكان مدينتى "ماياكوجيما" و "أيشيجاكى" إلى الملاجئ وذلك قبل أن تتكثف شدة الرياح المصاحبة لهذا الإعصار، محذرة السكان بأنه ليس هناك ما يضمن سلامة منازلهم.

من جانبها، ذكرت شركة الخطوط الجوية اليابانية أنها ألغت 56 رحلة جوية، وأن ذلك سيؤثر على حوالى 3230 راكبًا، بينما أعلنت شركة "إيه إن إيه" عن إلغاء 44 رحلة جوية اليوم و 22 رحلة جوية كان من المقرر تسييرها غدا الأحد.

ومن ناحيتها، حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من أن سرعة الرياح المصاحبة للإعصار تصل إلى حوالى 148 كيلومترا فى الساعة، وأنه من المتوقع أن تتزايد سرعتها خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتتزايد معها المخاطر التى يمكن أن تنجم عنها.

وفى سياق متصل، حذرت وكالة الأرصاد الجوية فى كوريا الجنوبية من احتمال تعرض جزيرة "جيجو" لمخاطر الإعصار يوم الإثنين أو الثلاثاء، وأن هذا الإعصار يمكن أن يكون من أكثر الأعاصير دمارا التى ضربت كوريا الجنوبية حتى الآن.