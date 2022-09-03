فلسطين تطالب بتحقيق دولى فى وفاة أسير شاب فى سجون إسرائيل

جدة - نرمين السيد - طالبت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، بإجراء تحقيق دولى حول وفاة الأسير الفلسطينى موسى هارون أبو محاميد، الذى لقى حتفه فى سجون الاحتلال الإسرائيلى صباح اليوم، جراء التعذيب.





وفى بيان لها، حملت وزارة الخارجية الفلسطينية السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن وفاة الأسير أبو محاميد، 40 عامًا، نتيجة "سياسة الإهمال الطبى التى تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى". وطالبت الوزارة المجتمع الدولى واللجنة الدولية للصليب الأحمر بـ "تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان توفير الحماية لهم، والتعامل معهم كأسرى حرب وفقا لاتفاقيات جنيف، والافراج الفورى عنهم". وأعلن نادى الأسير الفلسطينى اليوم عن وفاة الأسير الفلسطينى الشاب أبو محاميد، من سكان بيت لحم فى الضفة الغربية، فى مستشفى "اساف هورفيه" الإسرائيلى، لافتة إلى أنه تم اعتقاله على خلفية دخوله للعمل فى القدس بدون تصريح.

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