ألسنة النيران تصل المنازل.. استنفار فى أمريكا لإخماد حرائق كاليفورنيا

جدة - نرمين السيد - تستنفر الولايات المتحدة لإخماد حرائق كاليفورنيا، اليوم السبت، فى ظل استمرار المشاهد المرعبة لألسنة اللهب التى طالت المنازل والممتلكات، وسط هروب السكان من شدتها، حسبما أفاد مقطع فيديو لقناة "العربية".





ووفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز"، فقد وصل أحد حرائق الغابات المشتعلة فى ولاية كاليفورنيا إلى المنازل، مما أدى إلى احتراقها وإجبار سكان بلدة كاملة على الفرار، حيث وصلت النيران إلى مصنع للأخشاب القديمة.

وقالت سلطات الإطفاء فى كاليفورنيا إن الحريق الذى فاقمته الرياح قرب مصنع للأخشاب البائدة فى شمال كاليفورنيا قد تحول إلى جحيم سريع الحركة، مما أدى إلى إحراق منازل ودفع إلى إجلاء آلاف الأشخاص من مقاطعة سيسكيو الريفية.

وبحسب الصحيفة، كان حريق الطاحونة واحدًا من ثلاث حرائق كبيرة على الأقل اشتعلت فى الأيام الثلاثة الأخيرة، جاء فى ظل موجة حارة تجتاح الغرب الأمريكى، مما أدى إلى الإضرار بالطبيعة. ولا تزال التحذيرات من الحرارة الزائدة سارية المفعول فى معظم أنحاء الولاية.



ويواصل رجال الإطفاء فى لوس أنجلوس مكافحة حريق بالقرب من كاستايك، منذ أمس الجمعة، حيث أتى الحريق على أكثر من خمسة آلاف فدان، وأدى إلى إغلاق بعض المناطق، إضافة إلى حريق آخر شرق سان ديجو، وأدى إلى إخلاء السكان فى وقت مبكر الأسبوع الماضى وإغلاق معبر حدودى.