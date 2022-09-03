نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “Here”معدلات القبول 2022 في العراق للاحيائي للجامعات العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم قائمة معدلات القبول لعام 2022 للجامعات العراقية،لطلاب السنة السادسة الاعدادي والذين اجتازوا المرحلة الأولى للتقدم إلى الجامعات العراقية نحن ندعم بشكل خاص أولياء الأمور والطلاب في الجامعات العراقية بمعدلات قبول لعام 202 من خلال هذا المقال القسم العلمي والادبي والاحيائي، فقد تم التصريح بفتح باب القبول لجميع طلاب السنة السادسة الذين كانوا قد نجحوا في نتيجة الصف السادس الاعدادي الدور الاول بالرقم الامتحاني للطالب.

معدلات القبول لعام 2022 للجامعات العراقية

يمكن للطلاب العراقيين الذين يخططون للدراسة في الجامعة تقديم جميع المستندات وأيضا الأوراق اللازمة للتسجيل، وتجدر الإشارة إلى أن قبولهم من المقرر أن يكون على أساس المجموع والدرجات التي حصلوا عليها، وأيضا الاستعلام عن الدرجات التي كانوا قد حصلوا عليها في جميع المواد في جميع مجالات العلوم والبيولوجيا والأدب، والدخول إلى الجامعات يكون على مستوى الدخول ومحدود 2022-2023 مفتوح في اليوم التالي، ويقرر موعد التقديم، مع النموذج الذي ينطبق على الجامعات العراقية في عام 2023 يختلف القبول في الجامعات العراقية 2022 بلا شك من سنة إلى أخرى، وقد أعلنت الجامعات العراقية عن درجات القبول لهذا العام حسب المدرسة والتخصص على النحو التالي:

سيكون معدل القبول في كلية الطب وذلك جامعة بغداد 100.92

سيكون معدل القبول في جامعة بغداد لكلية طب الاسنان 99.05

سيكون معدل القبول في كلية الطب جامعة بغداد الكندي 100.5

سيكون معدل القبول في كلية الصيدلة التابعة جامعة بغداد 98.67

سيكون معدل القبول في جامعة بغداد بالنسبة لكلية الهندسة وذلك في قسم الحاسوب 95.33

سيكون معدل القبول في كلية هندسة الالكترونيات والاتصالات التابعة لجامعة بغداد 95.83

سيكون معدل القبول في كلية الهندسة قسم ميكانيكا التابعة لجامعة بغداد 91.83

سيكون معدل القبول في بالنسبة لكلية الهندسة قسم الطيران جامعة بغداد 97.33

سيكون معدل القبول في كلية الهندسة قسم الكيمياء جامعة بغداد 95.5

سيكون معدل القبول في كلية العلوم قسم الرياضيات جامعة بغداد 79.83

سيكون معدل القبول في كلية العلوم التابعة لجامعة بغداد 86.5

سيكون معدل القبول في جامعة بغداد كلية العلوم للبنات 82.33

سيكون معدل القبول في كلية العلوم للبنات قسم الرياضيات جامعة بغداد 75.83

سيكون معدل القبول في كلية الحقوق جامعة بغداد 90.17

سيكون معدل القبول في كلية التمريض جامعة بغداد للبنين 96.5

سيكون معدل القبول جامعة بغداد كلية العلوم السياسية 83.17

سيكون معدل القبول كلية التمريض جامعة بغداد للبنات 94.83

سيكون معدل القبول جامعة بغداد كلية اللغات 80.67

سيكون معدل القبول جامعة بغداد كلية الطب البيطري 78.67.

القبول الموازي لعام 2022 للجامعات العراقية

في الآونة الأخيرة ، بدأت العديد من الجامعات العراقية في نشر الحد الأدنى من المتطلبات لعام 2022 لجميع المجالات البيولوجية والأدبية والتطبيقية والمهنية والعلمية، وسنتابع معكم عبر هذا المقال جميع الاخبارة الخاصة بالقبول الموازي.