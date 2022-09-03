نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر here موقع استخراج نتائج القبول الموازي 2022/2023 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq برقمك الامتحاني في المقال التالي
عمر شويل - جدة موقع استخراج نتائج القبول الموازي 2022/2023 التي يبحث عليه عدد كبير من الطلاب ومعهم أولياء أمورهم حيث نتابع من خلال منصتكم الاخبارية ثقفني نيوز جميع الخدمات التي باتت تقدم من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية أمام جميع طلبة كافة المراحل التعليمية عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
موقع استخراج نتائج القبول الموازي 2022/2023
بعدما انتهت صباح يوم الامس وزارة التربية والتعليم العراقية من عمليات ظهور نتائج الصف السادس الاعدادي نتابع ونستعرض تفاصيل قبول الطلاب داخل الجامعات العراقية، حيث بدأت وزارة التعليم العراقية والبحث العلمي العراقية على بدء تجهيز إمكانيات التقديم على القبول الموازي الذي سيتمكن كل الطلاب والطالبات على اجراء الاستعلام عن نتائج تلك المرحلة مباشرة بعدما تبدأ وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية من تحديد حد أدني كل كلية من كليات شعبة ادبي وعلمي فى جميع الجامعات العراقية، على ان نتابع و نستعرض مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية من تلك المقال الان بالخطوات طرق الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين
خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
ننتقل الان امام حضراتكم طرق و خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي على هيئة خطوات جاءت على الشكل التالي:-
- فى بداية الامر عليكم الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
- ابدء فى اختيار ايقونة استعلام عن نتائج القبول الموازي
- ابدء فى تسجيل اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها
- ابدء فى ادخال رقمك الامتحاني في الايقونة المخصصة لها
- انقر على ايقونة عرض النتائج حتي تكون النتائج معلنة أمامكم بنجاح
شروط القبول الموازي بالعراق
نوافيكم وننقل امام حضراتكم الان اهم الشروط والضوابط التي جاءت للقبول الموازي داخل جميع الجامعات العراقية، حيث قد اكدت وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية على ان هناك ضوابط وشروط جاءت بشكل خاص بالنسبة لطلاب الشعبة الادبية والعلمية والتطبيقية والاحيائية على ان تعلن الوزارة على ان يكون القبول الموازي على نحو الشروط التالية:-
- ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.
- بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.
- وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية..
- اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله
مصاريف الجامعات العراقية
- الطب العام 4.500.000 دينار عراقي.
- طب الأسنان 3.750.000 دينار عراقي.
- الصيدلة 3.250.000 دينار عراقي.
- هندية النفط والمعماري 1.500.000 دينار عراقي.
- الأقسام الهندسية الأخرى 1.125.000 دينار عراقي.
- التقنية الهندسية 1.000.000 دينار عراقي.
- الطب و التكنولوجيا الصحية 1.125.000 دينار عراقي.
- كلية التمريض: 875.000 دينار عراقي.
- كلية الطب البيطري 875.000 دينار عراقي.
- كلية التقنية الطبية 1.125.000 دينار عراقي.
- كلية العلوم 750.000 دينار عراقي.
- التخصصات العلمية الأخرى 750.000 دينار عراقي.
- كلية القانون 600.000 دينار عراقي.
- الكليات الإنسانية 450.000 دينار عراقي.
- الكلية التقنية الإدارية 500.000 دينار عراقي.
- المعاهد الطبية 1.000.000 دينار عراقي.
- المعاهد التكنولوجية 600.000 دينار عراقي.
- بقية المعاهد 375.000 دينار عراقي
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