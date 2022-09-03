نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر here موقع استخراج نتائج القبول الموازي 2022/2023 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq برقمك الامتحاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع استخراج نتائج القبول الموازي 2022/2023 التي يبحث عليه عدد كبير من الطلاب ومعهم أولياء أمورهم حيث نتابع من خلال منصتكم الاخبارية ثقفني نيوز جميع الخدمات التي باتت تقدم من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية أمام جميع طلبة كافة المراحل التعليمية عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

موقع استخراج نتائج القبول الموازي 2022/2023

بعدما انتهت صباح يوم الامس وزارة التربية والتعليم العراقية من عمليات ظهور نتائج الصف السادس الاعدادي نتابع ونستعرض تفاصيل قبول الطلاب داخل الجامعات العراقية، حيث بدأت وزارة التعليم العراقية والبحث العلمي العراقية على بدء تجهيز إمكانيات التقديم على القبول الموازي الذي سيتمكن كل الطلاب والطالبات على اجراء الاستعلام عن نتائج تلك المرحلة مباشرة بعدما تبدأ وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية من تحديد حد أدني كل كلية من كليات شعبة ادبي وعلمي فى جميع الجامعات العراقية، على ان نتابع و نستعرض مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية من تلك المقال الان بالخطوات طرق الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

ننتقل الان امام حضراتكم طرق و خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي على هيئة خطوات جاءت على الشكل التالي:-

فى بداية الامر عليكم الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

ابدء فى اختيار ايقونة استعلام عن نتائج القبول الموازي

ابدء فى تسجيل اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

ابدء فى ادخال رقمك الامتحاني في الايقونة المخصصة لها

انقر على ايقونة عرض النتائج حتي تكون النتائج معلنة أمامكم بنجاح

شروط القبول الموازي بالعراق

نوافيكم وننقل امام حضراتكم الان اهم الشروط والضوابط التي جاءت للقبول الموازي داخل جميع الجامعات العراقية، حيث قد اكدت وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية على ان هناك ضوابط وشروط جاءت بشكل خاص بالنسبة لطلاب الشعبة الادبية والعلمية والتطبيقية والاحيائية على ان تعلن الوزارة على ان يكون القبول الموازي على نحو الشروط التالية:-

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية..

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله

مصاريف الجامعات العراقية