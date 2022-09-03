نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي بالجامعات العراقية 2022 بالرقم الامتحاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم قائمة القبول لعام 2022 للجامعات العراقية في وزارة التعليم العالي والعلوم الجامعية ، ويسمح بفتح باب التقديم لجميع طلاب الصف السادس الذين اجتازوا المرة الأول حيث كان قد فُتح باب تقديم الطلبات بالنسبة للطلبة الناجحين في الصف السادس الاعدادي الدور الاول، إلى الكليات الحكومية في عموم العراق للعام الدراسي الجديد 2022/2023 ، بعد اعلان وزارة التعليم العالي والبحث العراقية عن ذلك رسمياً.

اعلان معدلات القبول في الجامعات العراقية 2022 / 2023

يمكن للطلاب العراقيين الذين يخططون للدراسة في الجامعة تقديم كافة الاوراق الخاصة بالتسجيل ، ويجب الإشارة إلى أن قبولهم سوف يتم طبقاً للمجموع والدرجات التي يحصل عليها، والدرجات التي حصل عليها في كافة جميع المواد في جميع الاقسام علمي واحيائي وادبي، ويتم الدخول للجامعات على مستوى القبول والحد الأدنى للقطع وذلك بعد أن تم نشر تعليمات القيد للطلاب وقد تم فتح رابط التسجيل المركزي في الجامعات العراقية للعام 2022-2023 في الايام التالية وسيتم تحديد تاريخ البريد سنتعرف على التقديم للجامعات العراقية 2022 وكذا خطوات التسجيل وتغيير الشروط من خلال البوابة الالكترونية لوزارة التربية والتعليم والتخطيط والامتثال وكذلك الاستمارة التي تنطبق على الجامعات العراقية عام 2023.

مؤشر القبول في الجامعات العراقية عام 2022

يتم إبلاغ نتائج جميع طلاب الصف السادس الثانوي إلى جميع الأقسام ، وزارة الصحة والكتابة والتطبيق وبعد أيام قليلة يتم إرسال الطلاب إلى المدارس العامة في العراق، وفقًا لامتحان القبول الأسعار في الجامعات العراقية عام 2022، خاصة بعد إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما نُشر على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، القبول في الكليات والمدارس في العراق سيبدو كالتالي:

بلغ قبول الطب في جامعة بغداد 100.92 طالبا وطالبة

عندما نرى جامعة بغداد ، كلية الطب الكندية ، فإن معدل القبول يقارب 100.5.

بلغ معدل قبول الطلاب هذا العام في جامعة بغداد ، كلية طب الأسنان ، حوالي 99.05

كلية الصيدلة بجامعة بغداد المقبولة لهذا العام ما يقارب 98.67

وحددت جامعة بغداد ، كلية الهندسة ، قسم الالكترونيات والاتصالات ، معدل القبول لهذا العام عند 95.83.

بلغ قبول طلبة كلية الهندسة قسم علوم الحاسوب جامعة بغداد هذا العام حوالي 95.33 طالباً.

رسوم دخول الجامعات العراقية عام 2022

مع الإعلان عن رسوم القبول في العراق 2022 بالتعاون مع الجامعات العراقية ، تستعد وزارة التعليم العالي والتميز الرقمي في العراق للإعلان عن جميع القبول ، كل عام في نهاية العام. في بداية العام الدراسي الجديد ، تعرف على النسبة المئوية التي تتضمن الحد الأدنى للالتحاق بالمدارس المختلفة المناسبة للطلاب الدوليين، من ناحية آخري فانه في الآونة الأخيرة ، بدأت الجامعات العراقية، بإشراف وزارة التربية والتعليم العراقية، العمل على إدخال رسوم القبول والحد الأدنى لرسوم القبول في الجامعات العراقية، وشمل ذلك تقديم نتائج القبول للطلاب العراقيين في نهاية المطاف اليوم الذي قرر الالتحاق بالجامعة في معظم التخصصات تابعنا من هنا وسنوافيك بجميع أحدث المعلومات عن القبول في الكليات 2022.