نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاااجل تنسيق الجامعات المرحلة الثالثة بالمؤشرات النهائية للقبول فى كلية التربية وخدمة الاجتماعية من موقع التتنسيق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنسيق الجامعات المرحلة الثالثة 2022 بدء حوله البحث يتزايد لمعدلات ملحوظة، حيث تستعد وزارة التعليم العالي حالياً على إغلاق أبواب التسجيل على تقليل الاغتراب لتباشر وزارة التعليم العالي استعداداتها تجاه المرحلة التي ستلي مرحلة تقليل الاغتراب وهي مهمة فتح موقع التنسيق لتسجيل رغبات الطلاب على تنسيق المرحلة الثالثة، الامر الذي ترتب عليه ارتفاع كبير فى مؤشرات البحث على جوجل وراء التعرف على مجريات تلك المرحلة ومؤشراتها التي ستتابعها ونستعرضها مع حضراتكم الان

تنسيق الجامعات المرحلة الثالثة

تستعد وزارة التعليم العالي على فتح ابواب التسجيل على تنسيق المرحلة الثالثة المقرر على ان يستقبل نحو 66 ألف طالب وطالبة من الطلاب الناجحين فى تنسيق المرحلة الثالثة بالإضافة إلى الطلاب الناجحين فى شهادة الثانوية العامة الدور الثاني، حيث قد اكدت وزارة التعليم العالي على ان هناك اماكن كثيرة ستعمل وزارة التعليم العالي على طرحها أمام طلاب تنسيق المرحلة الثالثة بالنسبة للناجحين فى الدور الاول وكذلك الناجحين من الدور الثاني حيث قد اكدت وزارة التعليم العالي على ان تنسيق المرحلة الثالثة سيعمل على استقبال جميع الطلاب فى تلك المرحلة بنسبة حد ادني ستصل الى 50% وذلك من خلال موقع التنسيق الرسمي على ان نتابع و نستعرض مع حضراتكم من خلال الفقرة التالية الان خطوات التسجيل فى تلك المرحلة

خطوات التسجيل على تنسيق المرحلة الثالثة

سيتم العمل على تنشيط موقع التنسيق الرسمي على استقبال رغبات الطلاب على تنسيق المرحلة الثالثة بالاسم الرباعي ورقم الجلوس والرقم القومي على الشكل التالي:-

فتح موقع التنسيق الرسمي التابع لبوابة الحكومة المصرية

اختيار ايقونة تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة

ابدء فى ادخال اسمك الرباعي فى الأيقونة المخصصة لها

البدء فى إدخال الرقم القومي الخاص بك

البدء فى إدخال رقم جلوسك فى الايقونة المخصصة لها

البدء فى إدخال الرغبات التي ترغب بها

قم بمراجعة الطلبات وانقر فى النهاية على ايقونة تسجيل

على العلم على ان وزارة التعليم العالي لم تشر حتى الآن على ميعاد رسمي لاستقبال رغبات الطلاب على تنسيق المرحلة الثالثة حتى الآن، مع العلم على ان موقع التنسيق الرسمي هو المنصة الرسمية الذي سيعمل على فتح ابوابه امام طلبة تنسيق المرحلة الثالثة على مستوي كافة انحاء الجمهورية، لذا سنستعرض ونتابع مع حضراتكم عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز جميع التفاصيل المطروحة حيال تلك النتائج التي ستكون معلنة بشكل وصورة الكترونية برقم الامتحاني من خلال موقع الوزارة الرسمي

موعد تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2022

تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة سيكون بشكل وبصورة الكترونية وذلك من خلال موقع التنسيق الرسمي وذلك بالاسم الرباعي والرقم القومي، حيث لم تحدد حتي الان وزارة التعليم العالي ميعاداً رسمياً على تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة المقرر على ان يكون خلال شهر سبتبمر المقبل دون تحديد حتي الان ميعاداً رسمياً

فتح تسجيل رغبات تنسيق الجامعات المرحلة الثالثة

على العلم على ان تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة سيبدأ رسمياً اعتباراً من صباح اليوم عبر موقع التنسيق وذلك بحد ادني 50% بالنسبة لطلاب الشعبة الادبية وكذلك العلمية على مستوي جميع المحافظات المصرية على ان تأكد وزارة التعليم العالي على ان هناك مقاعد كثيرة امام الطلاب باتلنسبة لطلاب الناجحين من الدور الاول او الثاني