نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “ظهرت هنا”.. رابط نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني 2022 عموم المحافظات موقع وزارة التربية العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني 2022 عموم المحافظات، نوفر لكم رسميا الرابط المعلن عنه من قبل وزارة التربية العراقية، والذي يوضح لكم فور تدوين اسم الطالب ورقم المقعد نتيجة السادس الابتدائي الدور الثاني 2022 عموم المحافظات، وذلك بعد اتمام اعمال التصحيح ورصد الدرجات حسب كل مدريرية تعليمية، خاصة أن تلك النتائج تختلف كليا في عملية التصحيح عن نتيجة الدور الاول، وذلك كونها لا مركزية وتتم في كل مديرية علي شكل مستقل، ذلك خلاف ما تم في نتيجة الدور الاول التي تمت كليا في بغداد، وكانت النتائج مركزية وظهرت بالفعل نتائج السادس الابتدائي 2022 عموم المحافظات للدور الاول دفعة واحدة.

رابط نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني 2022

من أجل استخراج النتيجة عبر رابط نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني 2022 نتائجنا، فإننا نؤكد لكم أن رابط نتائجنا pdf يتيح لكم النتيجة بالفعل لكن موقع وزارة التربية العراقية هو المصدر الرسمي المعتمد في العراق، ومن ثم نوفر لكم خطوات تحصيل النتيجة عبر هذا الرابط

توجة إلي موقع وزارة التربية العراقية .

. سجل اسم الطالب ورقم المقعد.

انقر كلمة اعرض النتيجة.

نشير إلي أن اعمال تصحيح الدفاتر ورصد الدرجات لاتزال قائمة حتي الان، وسوف تعلن وزارة التربية العراقية عن النتائج قريبا.

موعد إعلان نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني

تشير العديد من التوقعات أن موعد إعلان نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني 2022 بالاسم في نهاية الاسبوع المقبل، وذلك وفقا لنظام وزارة التربية العراقية في تصحيح الدفاتر والتي تستغرق نحو أسبوع إلي عشرة ايام، وذلك وفقا لأعمال كل مديرية في تصحيح ورصد درجات الطلاب كون النتائج لا مركزية للدور الثاني.

درجات المساعدة لطلاب السادس الدور الثاني

سوف تعمل وزارة التربية العراقية علي مساعدة الطلاب من أجل اجتياز العام الدراسي وانهاء مرحلة التعليم الأساسي بنجاح، ومن ثم يتم إضافة 5 درجات مساعدة لكل درس لطلاب السادس الاعدادي، ولكن يشترط في ذلك أن يكن الطالب قد تحصل علي 45 درجة في الدرس وليس أقل من ذلك، في الوقت نفسه فإن الطالب الذي يتحصل علي 50 درجة لا يتم احتساب اي درجات مساعدة له.

هذا وقد أعلنت وزارة التربية العراقية ظهور نتائج الدور الثاني السادس الابتدائى 2022 محافظة الرصافة الأولي وصلاح الدين مساء امس، لذلك يتوقع العديد من المتخصصين إعلان نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني محافظة السليمانية اليوم بعد العصر، لذلك يمكنكم ترقب إعلان نتائج باقي المحافظات من خلال هذا الرابط المشار الية في هذا التقرير المقدم لكم متابعينا الكرام في العراق من خلال موقع ثقفني.

منذ لحظات بسيطة تم إذاعة نباء إعلان وزارة التربية العراقية نتائج محافظة السليمانية، وذلك بعد أن تم انتهاء مجريات الأحداث المتبعة في تصحيح الدفاتر ورصد الدرجات التي تتم بشكل اعتيادي في امتحانات الدور الاول والدور الثاني السادس الاعدادي، وقد تم إعلان نتائج بعض المحافظات بالفعل خلال الساعات الماضية، ذلك لأن نتائج السادس لا مركزية وتعلن حسب تصحيح كل محافظة.

شرح خطوات استخراج نتائج الدور الثاني سادس ابتدائي

من المؤكد أن العديد من الطلاب علي علم بكيفية استخراج نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني 2022 عبر موقع نتائجنا، والذي يعتبر ضمن اسهل واسرع الروابط المتخصصة، ونوضح شرح لخطوات استخراج نتائج السادس من خلالة الان

قم بزيارة رابط موقع نتائجنا.

اختر نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني.

انقر علي كلمة تحميل النتيجة.

ظن الموكد ان حالة قلق كبيرة تسيطر علي الطلاب وأولياء الأمور بشكل خاص، وخاصة أن عدم اجتياز امتحانات الدور الثاني يشير إلي إعادة العام الدراسي مجداد، إلا أن وزارة التربية العراقية تقوم بإضافة بعض درجات المساعدة لطلاب السادس الابتدائي وهي تقدر بنحو 5 درجات في كل درس، ولذلك عليكم الاطمئنان الآن وترقب الحصول على النتيجة عبر الروابط المشار إليها فور إعلانها في محافظتكم.