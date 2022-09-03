نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم الحدود الدنيا للقبول المركزي 2022 في الكليات والمعاهد الحكومية العراقية بالقسم الإحيائي التطبيقي والأدبي في المقال التالي

عمر شويل - جدة التعرف على الحدود الدنيا للقبول المركزي 2022 في الكليات والمعاهد العراقية pdf للعام الدراسي الجديد، هو أكثر ما يهتم به آلاف من الطلاب وكذلك أولياء الأمور في جميع أنحاء العراق بشكل عام، وذلك في إطار استعداد وزارة التربية والتعليم العراقية في هذا التوقيت لاستقبال طلبات التسجيل في القبول المركزي لجميع الطلاب، للتسجيل في مختلف الجامعات والمعاهد العراقية بجميع التخصصات للعام الدراسي الجديد، ومن خلال هذه السطور نسلط الضوء على تحديد الحدود الدنيا للقبول المركزي 2022 في الكليات والمعاهد العراقية pdf بناء على ما أعلنته وزارة التربية والتعليم.

الحدود الدنيا للقبول المركزي 2022 في الكليات والمعاهد العراقية

بالدرجات معدلات القبول 2022 في الجامعات العراقية الفرع التطبيقي والأحيائي والأدبي عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية للعام الدراسي الجديد 2022/2023 نشرت وزارة التربية والتعليم العراقية pdf يتضمن كافة المعدلات الخاصة بالقبول المركزي هذا العام الدراسي الجديد لجميع الطلاب، والذي يتضمن الحدود الدنيا للقبول في مختلف الجامعات والمعاهد العراقية، وذلك سواء لطلاب القسم الإحيائي أو القسم التطبيقي أو الأدبي كذلك، حيث يتم القبول بناء على الضوابط التي أشارت إليها وزارة التربية والتعليم العراقية، ونوهت أنه يمكن أن يتم تحميل ملف كامل يتضمن الحدود الدنيا للقبول المركزي لجميع الطلاب للعام الجديد لكافة التخصصات، من خلال الولوج إلى موقع وزارة التعلم العالي العراقية، حيث يتم تحميله والاطلاع على كل ما يريد أنه يعرفه الطالب الحدود الدنيا 2022 للمجموعة الطبية .

الحدود الدنيا للقبول في الجامعات والمعاهد العراقية 2022

معدلات القبول 2022 في العراق التطبيقي (جامعة بغداد) وقد جاءت الحدود الدنيا للقبول المركزي في العراق بالجامعات العراقية هذا العام على نحو متوسط لجميع الطلاب 2022/2023، حيث يتم التسجيل بناء على المعدل الذي حصل عليه الطالب، وقد جاءت الحدود الدنيا لمختلف التخصصات على النحو التالي.

الحدود الدنيا للقبول المركزي القبول في جامعة بغداد كلية الطب من خلال الحصول على معدل 100.92.

كذلك يتم القبول في جامعة بغداد كلية طب الكندي من خلال النسبة 100.5.

وفي جامعة بغداد كلية طب الأسنان: 99.05.

وقد جاءت النسبة في جامعة بغداد كلية الصيدلة: 98.67.

الجامعة المستنصرية: كلية الطب: 100

وفي الجامعة المستنصرية القبول في كلية طب الأسنان من خلال النسبة 98.95.

الجامعة المستنصرية: كلية الصيدلة: 98.33.

كما يتم القبول في كلية الهندسة قسم المدني 91.4

وكذلك يتم قبول الطلاب في كلية الهندسة قسم الكهرباء 86.17

وقد جاءت نسبة القبول في كلية الهندسة قسم الالكترونيك والاتصالات 94.67

وجاءت النسبة في كلية الهندسة قسم الحاسوب 92.83

وفي كلية الهندسة قسم الميكانيك 85.83

كلية الهندسة قسم الكيمياوية 93.67

قائمة الجامعات العراقية الحكومية :

1- جامعة بغداد

2- جامعة النهرين

3- الجامعة المستنصرية

4- الجامعة التكنولوجية (العراق)

5- الجامعة الإسلامية

6- جامعة البصرة (البصرة)

7- جامعة الموصل (الموصل)

8- جامعة تكريت (تكريت)

9- جامعة بابل (الحلة)

10- جامعة ديالى (بعقوبة)

11- جامعة الانبار (الرمادي)

12- جامعة القادسية (الديوانية)

13- جامعة كربلاء (كربلاء المقدسة)

14- جامعة الكوفة (النجف الاشرف)

15- جامعة ذي قار (الناصرية)

16- جامعة واسط (الكوت)

17- جامعة المثنى (السماوة)

18- جامعة كركوك (كركوك)

19- جامعة ميسان (العمارة)