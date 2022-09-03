نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب مساعدات للأفراد الكويت للغارمين والأرامل والأيتام والأوراق المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طلب مساعدات للأفراد الكويت ، المساعدات الاجتماعية جزءً لا يتجزأ من سياسة أي دولة، لأنه يقع على عاتق الحكومة مساعدة المحتاجين، لتحقيق المساواة بين المواطنين، ودولة الكويت تراعي تمامًا هذا الأمر، فالأمر لا يتوقف فقط عن المساعدات التي تقدمها الحكومة، بل أيضًا يوجد مساعدات من جهات أخرى مختلفة مثل مساعدة أمير الكويت، مساعدات الشؤون الاجتماعية، مساعدة مالية من الهلال الأحمر، مساعدة جمعية بيت الخير، ويهتم الجميع بمعرفة خطوات طلب تقديم مساعدات للأفراد الكويت، وكيفية تسجيل طلب مساعدة مالية، وهذا ما نوضحه في السطور القادمة.

طلب مساعدات للأفراد الكويت

كما وضحنا بالسابق أن المساعدات الاجتماعية في الكويت من أهم الخدمات التي تهتم بها الحكومة، لأن تحقيق المساواة بين المواطنين، ومساندة المحتاجين ماديًا هي أولويات الحكومة الكويتية، لذا تم التنويه عن بعض الأمور الأساسية التي يجب مراعاتها تتمثل في الآتي:-

شرطًا أساسيًا يجب تحقيقه هو أن يكون طالب المساعدة يحتاج للمساعدة فعليًا.

تحديد سبب احتياجه للمساعدة.

الأمر الثالث والأهم هو توفير كافة الأوراق والمستندات الخاصة بكل حالة تطلب المساعدة، وتقديم صور طبق الأصل للمستندات المقدمة وتلك هي أهم الأوراق والمستندات الأصلية:-

البطاقة المدنية.

جواز السفر.

شهادة الميلاد.

عقد الزواج، عقد الطلاق.

شهادة الوفاة.

شهادة الراتب لجميع أفراد الأسرة العاملين.

إثبات التأمينات لغير العاملين من أفراد الأسرة.

إثبات عدم وجود رخصة تجارية لغير العاملين والمتقاعدين من أفراد الأسرة.

تقديم ما يثبت الأقساط والالتزامات الشهرية.

كشف حساب بنكي.

شهادات من وزارة التجارة.

تقديم خطاب موضح به الحالة الاجتماعية بالتفصيل، وأسباب طلب المساعدة.

وتلك هي الأوراق والمستندات المطلوبة بحسب الحالة الاجتماعية للمتقدم الذي يرغب في الحصول على المساعدة، مع العلم أنه قد تطلب الجهة المتقدم لها أوراق إضافية خاصة بها:-

الغارمون

صورة من حيثيات الحكم مع صورة منه صادر من وزارة العدل، كتاب من المكتب التنفيذي الجنائي بخصوص المديونيات الشيكات بدون رصيد.

المرضى

شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لإثبات عدم الالتحاق بالعمل، تقرير طبي باللغة العربية يوضح الحالة الصحية للمتقدم، كتاب المجلس الأعلى للمعاقين، كتاب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لعدم استلام مساعدة للمعاقين.

مساعدة البناء والترميم

كتاب الهيئة العامة للإسكان أو عقد البيع، كتاب البلدية مثبت فيه حاجة الترميم.

المطلقات

شهادة الطلاق، خلو الزوجية، إثبات الحضانة والنفقة.

الأيتام

إثبات الوصاية للقصر، حضر الوراثة.

العاطلون عن العمل

كتاب من ديوان الخدمة المدنية للزوجين من الأبناء فوق الــــ 21 عامًا، لإثبات بدل البطالة للكويتيين فقط، كتاب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لإثبات عدم الحصول على مساعدة للكويتيين فقط، شهادة نهاية الخدمة لجميع الجنسيات.

أسر السجناء

شهادة من وزارة الداخلية، إدارة مؤسسات الإصلاحية، بسجن معيل الأسرة.