نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل والربح في منصة أضواء سناب شات spotlight.. أستفد الآن وتعرف على شروطها في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة أضواء، ماهي، وكيفية التسجيل فيها، وهل يمكن تحقيق الربح من خلال رفع المقاطع عبر منصة أضواء spotlight اكبر منصات التواصل الاجتماعي، تعال معنا لمعرفة كل ما تحتاجه لبداياتك مع التطبيق الأشهر سناب شات أضواء، وهو يملك ميزة نفسها الموجودة في تطبيق tiktok الصيني الرائع في إنشاء ونشر المقاطع الأكثر إمتاعاً وتحقيق الكسب من خلال عدد المشاهدات، يزداد التساؤل والبحث عن طريقة التسجيل في منصة أضواء 2022 وأهم شروطها، استمروا بالقراءة لمعرفة التفاصيل.

سناب شات منصة أضواء

تم طرح منصة أضواء ضمن تبويب فرعي في تطبيق سناب شات وهو المعروف الذي يستخدمه مئات الملايين من الأشخاص حول العالم لبث الرسائل المصورة، تعد أسهل طريقة لاكتشاف عالم سناب في مكان واحد والتعرف على وجهات النظر والتفاعلات من خلال نشر مقاطع الفيديو بغض النظر عن من أنشأها، حيث تسمح المنصة بتحقيق ربح الأموال من خلال رفع مقاطع فيديو من ألبوم الهاتف ودر عائد كبير منها وفق عدد من العوامل المتغيرة والخوارزميات والمشاهدات اليومية ويكون الحد الأدنى للدفع 250 دولار.

يأتي الربح بناء على خوارزميات متغيرة تحدد عدد مرات المشاهدة اليومية وقائمة الاعجاب والمشاهدات المنفردة لكل مقطع ضمن الأداء اليومي، وسيتم تضمين مبلغ الربح الكامل بعد فترةً لذا كن صبوراً فسيتم نقل المكاسب إلى منصة مكاسبي( محفظة الكترونية) التي تتطلب تفعيلها قبل استلام مستحقاتك الربحية.

كيفية التسجيل في منصة أضواء

فمن الأهمية بمكان ان تبدأ أولا بفهم آلية التسجيل والمنصات المفعلة داخل أضواء سناب شات.

في البداية يجب رفع مقطع فيديو من ألبوم الكاميرا وتحريره وبمجرد التأكد من إرساله ضمن خاصية my story، من المفترض ظهور منصة أضواء على الرغم من أن عملية ظهورها قد تتأخر، لا تقلق، وهكذا تكون أول خطوات التسجيل في أضواء.

سوف ينتظر صانع المحتوى قبل تحقيق الربح من مقاطع snap ظهور منصة مكاسبي والتي ستكون عبارة عن محفظة الأموال والذي يصل إشعار للمستخدم لإتباع تعليمات تفعيل “مكاسبي” عبر البريد الإلكتروني من خلال إدراجه بعض المعلومات اللازمة لإكمال الملف التعريفي.

كما يشترط أن عمر الشخص المستخدم لا يقل عن 16 سنة، وبخلاف ذلك يمكن أن يقوم الأب او الوصي القانون بتسجيل البيانات الخاصة به لتلقي المدفوعات المستحقة نيابة عن الابن.

حالة سناب شات تم التقديم

ينبغي للتحقق من حالة مقطع سناب الخاص بك الإنتقال للملف التعريفي للاطلاع على حالتها، وتعني Submitted أي تم التقديم هي المقاطع الفيديو المرّسلة والتي يتم مراجعتها ولم تظهر بعد في البث، وظهور عبارة “غير محدد” يعني تعذر قبوله لمخالفته شروط او سياسات النشر للمنصة، أما في حالة ظهور ‘Live’ لمقطع الفيديو الذي قمت بإرساله فيعني إنه ذهب في منصة المباشر أي تم قبوله ويمكن من مشاهدته من المزيد من مستخدمي المنصة.

شروط النشر منصة أضواء

لا تغفل عن المواصفات الفنية التي ينبغي تطابقها مع المقاطع المرسلة التي تقوم بنشرها من ألبوم الكاميرا والتي يمكن ان يصل طولها 60 ثانية عبر منصة سناب spot light، شاهد شروط سنابات أضواء الواردة هنا والتي لن تتمكن من قبول مقاطعك وتحقيق الربح دون الإيفاء بها: