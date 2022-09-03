مشاهد صادمة.. سكان تشنغدو يشتبكون لأجل السلع قبل إغلاق كورونا فى الصين

جدة - نرمين السيد - كشف مقطع فيديو نشرته وسائل الإعلام، اليوم السبت، عن هجوم سكان مدينة تشنغدو الصينية على متاجر وأسواق السلع، لتخزين احتياجاتهم من السلع قبل الإغلاق المرتقب للمدينة، والذى أعلنت عنه السلطات الصحية مؤخرًا، بسبب عودة انتشار فيروس كورونا فى المدينة.





ووفقًا للفيديو الذى نشرته قناة "العربية"، تظهر لقطات صادمة لمئات الأشخاص وهم يسعون لشراء احتياجاتهم من السلع المختلفة فى عدد من المتاجر والأسواق الكبرى فى المدينة. وفرضت السلطات الصينية الحجر الصحى على ملايين الأشخاص فى مدينة تشنغدو جنوب غربى البلاد، أمس الجمعة، وذلك بالتزامن مع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا فى مناطق متفرقة من الصين خلال الأيام القليلة الماضية. وسجلت تشنغدو 150 إصابة جديدة بفيروس كورونا من بين 21 مليون نسمة تشكن المدينة، ما دفع السلطات لإطلاق فحوصات عامة للكشف عن المرض، موجهة السكان بالبقاء فى منازلهم حتى إشعار آخر. وبحسب التعليمات الحكومية، ستتمكن كل أسرة من إرسال شخص واحد يوميًا فقط إلى الخارج، للتبضع وشراء سلع أساسية، بشرط أن يقدم نتيجة سلبية من فحص مسحة الأنف "بى سى آر"، ويكون تم إجراؤه فى غضون 24 ساعة.

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