العالم اليوم - بالفيديو.. نفوق عشرات الطيور والغاية "توسيع طريق سريع"

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. نفوق عشرات الطيور والغاية "توسيع طريق سريع" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 3 سبتمبر 2022 04:26 مساءً - في حادث محزن، نفقت عشرات الطيور ودُمرت أعشاشها بعد قطع شجرة، لغاية توسيع الطريق السريع في منطقة مالابورام بولاية كيرالا الهندية.

وتم نشر مقطع الفيديو الخاص بهذا الحادث المؤسف على "تويتر" من قبل ضباط خدمة الغابات الهندية.

وكتب الضابط بارفين كسوان، الجمعة: "كيف يمكن أن نصل لهذه الدرجة من القسوة"، كما كتب الضابط سوزانتا ناندا: "للوصول إلى منزلنا مبكرا، فإننا ندمر منازل الطيور".

وحصد مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته 44 ثانية أكثر من 1.9 مليون مشاهدة، وأعاد نشره أكثر من 8 آلاف مغرد.

ويُظهر الفيديو جرافة تُسقط شجرة، حيث كانت تعيش فراخ الغاق الهندي حديثة التفقيس ونفقت أثناء تحطمها.

وكتب أحد المستخدمين: "ببساطة غير مقبول، متى نتعلم احترام هذا الجزء من نظامنا البيئي؟ كان من الممكن التخطيط لهذا بشكل أكثر حساسية ".

بينما كتب مستخدم آخر: " صور مروعة، المستقبل الخالي من الأشجار مخيف، أصبحت الطيور الفقيرة بلا مأوى ".