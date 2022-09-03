الاتحاد الأوروبى: نتوقع من روسيا احترام عقود الطاقة

جدة - نرمين السيد - أعرب مفوض الاقتصاد فى الاتحاد الأوروبى، باولو جنتيلونى، اليوم السبت، عن آمال التكتل بأن تحترم روسيا عقود الطاقة التى أبرمتها معهم، لكنه أعلن فى الوقت ذاته استعداد الاتحاد لمواجهة التحدى إذا لم تفعل موسكو ذلك.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز"، قال جنتيلونى للصحفيين: "نتوقع أن تحترم روسيا العقود التى أبرمتها"، وذلك ردًا على سؤال بشأن وقف خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 1". وأضاف مفوض الاقتصاد الأوروبى، خلال مؤتمر أعمال منتدى "أمبروسيتى" فى شمال إيطاليا: "لكن حتى إذا استمر أو زاد استخدام الطاقة كسلاح، فإن الاتحاد الأوروبى مستعد للرد"، لافتًا إلى مستويات تخزين الغاز المرتفعة، وخطط الحفاظ على الطاقة فى الشتاء.

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