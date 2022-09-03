الكرملين يحسم الجدل: لا لقاء بين بوتين وأوربان

جدة - نرمين السيد - حسمت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم السبت، الأحاديث حول احتمالية عقد اجتماع بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان، الذى يزور موسكو، اليوم، لحضور جنازة آخر زعيم للاتحاد السوفياتى ميخائيل جورباتشيف.





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