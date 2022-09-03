نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر مطالبات بمحاسبة اليوتيوبر احمد الخليلي بعد مزاعم وفاته على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 3 سبتمبر 2022 02:05 مساءً - دوت الخليج - هديل الشهاب - ضجت مواقع التواصل الأجتماعي في الاردن أمس الثلاثاء بعد اعلان صفحة اليوتيوبر الاردني احمد الخليلي عن وفاته في مصر .

وتابع الاردنيون على الصعيد الشعبي والرسمي هذا الاعلان لدرجة وصلت ان تصدر وزارة الخارجية تصاريح صحافية بهذا الشأن وتؤكد انها تتابع خبر وفاة الخليلي وانها تنتظر من السلطات المصرية إيضاح الحقيقة .

غير ان المفاجأة التي صدمت الجميع هي خروج أحمد الخليلي بتسجيل فيديو ينفي فيه خبر وفاته ما اغضب قطاعا كبيرا من المغردين الذين شعروا بأن هذا الفيديو و من قبله اعلان الوفاة في الصفحة الرسمية للخليلي ليس سوى - لعبة - ابتغى من ورائها زيادة الاعجابات والدخول ومزيدا من الشهرة .

ما يلفت الانتباه اليوم الاربعاء ان محاسبة اليوتيوبر الخليلي تصدرت الترند في الأردن ، حيث تدخلت حتى اسماء لم تكن تعلق على اخبار مشابهة مطالبة بمحاسبة هذا الشخص ومدير اعماله الذي قيل بانه هو للذي نشر خبر الوفاة باسباب تتعلق بجلب مزيد من المشتركين في الصفحة .

حتى الان لا يعرف حقيقة هل سيتم محاسبة الخليلي عند عودته الى الاردن من مصر ، اما ان ما جرى سيذهب ادراج الرياح و هو ما لا يرغب به قطاع كبير من المغردين الذي لا زالوا حتى الان ينشروت تعليقات، مطالبين بالتحقيق مع الخليلي وهل كان خبر الوفاة خدعة للاردنيين لجلب متعاطفين ام لا ، في انتظار الساعات القادمة لنعرف التفاصيل .



