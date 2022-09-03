نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “6 إبتدائي” نتائج السادس الابتدائي دور ثاني 2022 موقع نتائجنا بجميع المحافظات العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة لينك نتائج السادس الابتدائي دور ثاني 2022، تم الانتهاء في الساعات القليلة الماضية من رصد كافة نتائج السادس الابتدائي في كافة المحافظات العراقية للدور الثاني 2022 والتي قامت وزارة التربية والتعليم بالانتهاء من رفع أغلب المحافظات على الموقع الإلكتروني ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عنها خلال الساعات المقبلة وسنعرض لكم كيفية الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائى الدور الثاني.

نتائج السادس الابتدائي دور ثاني 2022

وكانت وزارة التربية والتعليم العراقية قد أكدت حصول الطلاب الحاصلين على درجات أقل من درجات النجاح على درجات الرأفة وجاءت الموافقة على تلك الرغبات بعد الاجتماع في المراكز التعليمية إلكترونياً وهيئة وزارة التربية والتعليم وجاءت مطالبات من بعض الطلاب بزيادة نسبة الدرجات وإقرار الدور الثالث إلا أن القرارات الجديدة للوزارة جاءت عكس ذلك.

وقد أتمت المدارس جميعها في كافة المحافظات في الوقت الحالي امتحانات الدور الثاني لشهر أغسطس وقد تم حصر محاضر الغش ونسب الغياب وحرصت وزارة التربية والتعليم العراقية أن تقوم المديريات التعليمية التابعة لها بالانتهاء من كافة الاختبارات الطلاب بنجاح وحصر أعمال الغش وتم متابعة اللجان والتأكد من تراجع كبير في عمليات الغش، نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثاني ٢٠٢٢، لحد الأن تم رفع نتائج المحافظات التالية، الرصافة الاول، الكرخ الاولى، الكرخ الثالثة، صلاح الدين، اربيل، السليمانية، باقي المحافظات لم تعلن موعد لحد الآن في انتظار الساعات القليلة المقبلة.

لينك نتائج السادس الابتدائي دور ثاني 2022

وسنعرض لكم من خلال السطور المقبلة كيفية الحصول على نتيجة السادس الابتدائي دور ثاني 2022.

يتم الدخول على رابط نتيجة الصف السادس بوزارة التربية والتعليم العراقية. يتم إدراج رمز التحقق. يتم الدخول على البوابة الإلكترونية لنتائج الطلاب. يتم إدراج رقم المقعد ثم الاستعلام.

اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية انه تم حصر محاضر الغش ونسب الغياب وحرصت وزارة التربية والتعليم العراقية أن تقوم المديريات التعليمية التابعة لها بالانتهاء من كافة الاختبارات الطلاب بنجاح وحصر أعمال الغش وتم متابعة اللجان والتأكد من تراجع كبير في عمليات الغش، تابعونا للتمكن من الحصول علي النتائج فور الاعلان عنها الكترونيا من خلال موقع الوزارة الرسمي.

مع اقتراب موعد الاعلان عن نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني بالعراق من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، ارتفعت معدلات البحث عن رابط وكيفية الاستعلام عن النتائج الكترونييا فور اعتمادها مباشرة من قبل الوزارة، لهذا قدمنا لكم من خلال هذا المووضع عبر موقعكم ثقفني كافة التفاصيل والمعلومات لتساعدكم في الاستعلام عن النتائج فور ظهورها بكل سهولة ويسر الكترونيا.