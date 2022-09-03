نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنسيق المرحلة الثالثة 2022 علمي بالمؤشرات ورابط تسجيل الرغبات tansik.digital.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 علمي، انطلقت صباح اليوم السبت 3 من سبتمبر أعمال تنسيق المرحلة الثالثة 2022 علمي وأدبي، حيث أكد المسؤولون في مكتب التنسيق أنه تم فتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة و المتخلفين عن التسجيل في المرحلتين الأولى والثانية، وذلك بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني لتدوين رغباتهم، وسيكون ذلك في الفترة من السبت الموافق 3/9/2022 و حتى يوم الأربعاء الموافق 7/9/2022 وجاء تنسيق المرحلة الثالثة بحد أدنى 205 درجات لجميع الشُعب.

تنسيق المرحلة الثالثة 2022 علمي

يتاح أمام جميع الطلاب تسجيل رغباتهم في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 علمي وأدبي من خلال استخدام جهاز الحاسب الآلي المزود بالإنترنت على مدار الـ 24 ساعة، أو من خلال زيارة أحد معامل التنسيق بالجامعات الحكومية، حيث توفير الكثير من الفنيين والإداريين لمساعدة الطلاب خلال فترة تسجيل الرغبات.

فتح باب التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 علمي

أضافت وزارة التربية والتعليم عبر بيان رسمي لها، أن الموقع الإلكتروني لـ تنسيق المرحلة الثالثة 2022 علمي عبر منصة مصر الرقمية هو النافذة الوحيدة المتاحة امام طلاب الثانوية العانة للتقديم مباشرة للجامعات الحكومية والمعاهد المختلفة، وفي سياق متصل طمأنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن جميع طلاب تنسيق المرحلة الثالثة يمكنهم إيجاد كليات مناسبة لمجموعهم، حيث أعلنت عن وجود أماكن شاغرة بالكثير من الكليات في الجامعات الحكومية والمعاهد وتتمثل كليات تنسيق المرحلة الثالثة 2022 علمي في عدد من كليات «التربية الرياضية والتربية النوعية، والخدمة الاجتماعية، وآداب انتساب، تربية موسيقية، التربية العامة، حقوق انتساب، كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، بعض المعاهد الفنية للتمريض، وكذلك المعاهد الفنية التجارية، و معاهد العلوم الإدارية ونظم المعلومات، و المعاهد العالية الفنية المحاسبة.

الحد الأدنى لـ تنسيق المرحلة الثالثة 2022 علمي وأدبي

ويستهدف تنسيق المرحلة الثالثة 2022 علمي وادبي إجمالي عدد طلاب حوالي 66754 طالبا، و الحد الأدنى للشعبة العلمية والأدبية: 205 درجة فأكثر أي بنسبة 50%.، حيث يبلغ إجمالي عدد الطلاب في الشعبة العلمية حوالي: 37630 طالب، وإجمالي عدد طلاب الشعبة الأدبية: 29214 طالبا.