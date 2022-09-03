نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر http://www.mof.sy/ رابط موقع نتائج المفاضلة العامة في سوريا 2022 القبول الجامعي السوري من وزارة التعليم العالي في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط موقع نتائج المفاضلة العامة في سوريا 2022 حيث يرغب عدد كبير من الطلاب في جميع أنحاء سوريا في التعرف على نتائج المفاضلة العامة في سوريا 2022، وهي النتيجة التي تعلن من جانب وزارة التربية السورية، حيث يمكن لجميع الطلاب السوريين والعرب والأجانب كذلك من حملة الشهادة الثانوية، التعرف على الحدود الدنيا من العلامات المطلوبة للقبول في الجامعات السورية، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن نتائج البكالوريا في سوريا لجميع الطلاب خلال الفترة الأخيرة، وقد بدأت الوزارة تستعد لكي يتم الإعلان عن الحدود الدنيا الخاصة بالقبول في الجامعات، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط موقع نتائج المفاضلة العامة في سوريا 2022.

نتائج المفاضلة العامة 2022

وقد أعلنت وزارة التعليم العالي في سوريا رسميا خلال الساعات الأخيرة من شهر أغسطس 2022، عن كافة نتائج المفاضلة العامة في سوريا للعام الدراسي القادم 2022-2023، وهي المفاضلة التي تحدد الجامعات التي يلتحق بها الطلاب بعدما يتم الحصول على البكالوريا في سوريا، وقد كشفت الوزارة رسميا عن طرح الحدود الدنيا للعلامات اللازمة للقبول في الفروع والتخصصات المعتمدة في الجامعات السورية، وقد قامت بتقديم دعوة لجميع الطلاب سواء الطلاب السوريين والطلاب الأجانب والطلبة العرب من حملة الشهادة الثانوية، في أن يتم التقديم إلى طلبات المفاضلة التي تسجل مباشرة من خلال المراكز المخصصة في المقرات الخاصة بالجامعات السورية، على أن يكون بداية من يوم الأحد الموافق 4 من شهر سبتمبر 2022 م والتي تستمر حتى يوم الأحد 25 من الشهر نفسه 2022.

رابط موقع نتائج المفاضلة العامة في سوريا 2022

ويمكن أن يتم الاستعلام عن نتائج المفاضلة في سوريا 2022 إلكترونيا، وذلك من خلال الموقع المفعل من جانب وزارة التربية والتعليم السورية، من خلال اتباع الخطوات التالية.