نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “بشرى للموظفين” سن المعاش الجديد 2022 في مصر|| زيادة سن المعاش في القانون الجديد حتي “65 عام” في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم الإعلان عن سن المعاش الجديد 2022 في مصر من قبل مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور علي عبد العال، ووضع قانون للتأمينات، والمعاشات يحث على خطة رفع سن المعاش، وذلك من أجل معالجة العجز المالي بنظام المعاشات، كما أن قانون التأمينات، والمعاشات يعتبر من القوانين الهامة المساهمة في رفع المعاناة عن أصحاب المعاشات، وبعد معاملتهم لسنوات طويلة من التهميش سنتحدث سويًا عن معلومات أكثر من موقعنا هذا تابعوا معنا من خلال هذا الموضوع عبر موقعكم هذا ليصلكم كل جديد.

سن المعاش الجديد 2022 في مصر

أشارت المادة 24 من قانون التأمينات والمعاشات أنه يجب ألا يقل أجر المعاش الذي يستحقه صاحب المعاش عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش، أما عن خطة رفع سن المعاش فهي كالتالي:

سوف يتم رفع سن المعاش الى 61 عام ،وذلك في شهر يوليو لعام 2032.

ثم بعد ذلك يتم رفع سن المعاش لـ 62 عام، وذلك في شهر يوليو لعام 2034.

كما يرفع مرة أخرى لسن 63 عام في شهر يوليو لعام 2036 .

ثم يرفع لسن 64 عام في شهر يوليو لعام 2038.

وفي الأخير يتم رفع سن المعاش إلى 65 عام في شهر يوليو لعام 2040.

شروط خروج المؤمن عليه إلى المعاش المبكر

حرص قانون التأمينات والمعاشات على تحديد أكثر من شرط من أجل خروج المؤمن عليه إلى المعاش المبكر، ومن أول هذه الشروط التي قام بتحديدها القانون الجديد هو الآتي:

أن تتوافر مدة اشتراك تأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة، حيث تعطي الحق في المعاش لا يقل عن 50% من أجر، أو دخل التسوية الأخير بما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالمادة 24 من هذا القانون الفقرة الأخيره.

كما أن هذه المادة تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة فعلية لا تقل عن 240 شهر وتكون لمدة 300 شهر بالفعل، وذلك بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.

لن يسمح بخروج أي عامل للمعاش المبكر إذا لم تتوافر له مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عام وهذه المدة ترفع الى 25 عام بعد خمس سنوات من تطبيق القانون الجديد.

مؤخرا تم الإعلان عن سن المعاش الجديد 2022 في مصر من قبل مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور علي عبد العال، ووضع قانون للتأمينات، والمعاشات يحث على خطة رفع سن المعاش، وذلك من أجل معالجة العجز المالي بنظام المعاشات، كما أن قانون التأمينات، وقد تم رفع سن المعاشات للمواطنين ليصل الي 65 عام مع حلول عام 2040، وهناك العديد من شروط المعاش المبكر التي عرضناها لكم في الفقرات السابقة.