[Link] نتائج السادس الابتدائي 2022 البصرة الدور الثاني epedu.gov.iq

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عمر شويل - جدة نتابع معكم نتائج السادس الابتدائي 2022 البصرة، حيث زاد البحث بين الطلبة والطالبات في العراق عن نتائج امتحانات الصف سادس ابتدائي الدور الثاني، وهذا في كافة المحافظات العراقية من محافظة بغداد (الكرخ – الرصافة) وكذلك البصره وذي قار، كركوك، ديالى، كربلاء، ميسان، نينوى وباقي المحافظات العراقية للصف السادس الإبتدائي، حيث يتبقى ساعات قليلة ويتم إعلان النتائج في موقع وزارة التربية العراقية، وسنتعرف معكم في هذا المقال على آخر المستجدات عن النتائج، والرابط الفعال لاستخراجها، فتابعوا في موقع ثقفني.

نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني

وقد انتهت امتحانات المرحلة الابتدائية منذ أيام في العراق، حيث أقامت وزارة تربية والتعليم العراقية هذه الامتحانات بعد حوالي من أكثر من شهر من ظهور نتائج الدور الاول، حيث كان هناك نسبة كبير من الطلبة المكملين الذي يريدون الدخول إلى الامتحانات، وقد قررت وزارة التربية وقتها بالسماح للطلاب الحاملين ل3 مواد الدخول في هذه الامتحانات بدلا من الرسوب، وهي ما كانت فرصة كبيرة.

حيث انتهت الاختبارات في يوم الخميس 1 سبتمبر 2022، وهذا في اللغة التركمانية، وكانت عمليات التصحيح تتم بعد كل مادة مباشرة، وهذا ما يفسر لنا ظهور ان النتائج في مرحلة الاعداد والاعلان الآن في موقع نتائجنا، فتابعوا معنا.

وزارة التربية العراقية نتائج السادس الابتدائي البصرة

وقد قامت محافظة الرصافة الأولى وكذلك صلاح الدين بنشر نتائج الدور الثاني منذ ساعات قليلة، وسيتم نشر باقي المحافظات خلال هذه الأسبوع وحتى نهاية الأسبوع الجاري، حيث كما تعودنا فإن نتائج السادسة تعلن عنها الوزارة إلى طلاب المرحلة بشكل غير مركزي، حيث كل إدارة تعليمية تعلن على حدى، وهذا ما حدث في دور الأول.

حيث كان يتم نشر المحافظات واحدة تلو الأخرى، وآخر محافظة تم الإعلان عنها كانت بعد حوالي أسبوع من المحافظة الأولى، وهي كانت القادسية او النجف في جمهورية العراق حسب ذكرنا، وبالنسبة إلى البصرة فهي لا تتأخر حيث إن الكنترولات بها كبيرة وعمليات التصحيح والرصد تتم بشكل أسرع.

نتائج السادس الابتدائي 2022 البصرة

وسنتعرف معكم أعزائنا المتابعين على الطرق الصحيحة التي يتم نشر فيها نتائج العام الدراسي، وسيتم صدور نتائج البصرة قريباً في الساعات القليلة المقبلة، ولاستخراجها يجب عليكم متابعة الخطوات التالية:

اذهب إلى رابط موقع وزارة التربية العراقية عبر اللينك epedu.gov.iq.

ثم اضغط على اخبار الوزارة.

انزل إلى الأسفل حتى تجد ادارة البصرة تعلن عن نتائج السادس الدور الثاني.

اضغط على الرابط المنتظر.

ثم بعدها اختر المدرسة، وسينزل لك كشف pdf.

ابحث عن اسم الطالب ورقمه الامتحاني لتجد النتيجة.

الاستعلام عن النتائج موقع نتائجنا

وفي حالة لم يشتغل معكم الموقع الوزاري بسبة الضغط، فيمكنكم الدخول إلى الموقع الخارجي لمعرفة النتيجة، وهذا كما يلي:

انتقل إلى موقع نتائجنا الإلكتروني عبر الرابط results.malzemna.com.

ثم اضغط على نتائج السادس الابتدائي العام 2022 الدور الثاني.

اختر المحافظة ثم انقر على عرض.

احصل على الكشف واستخرج نتيجة الطالب بالرقم الامتحاني.

ويمكنكم ترك تعليق في الاسفل لنا حيث نستخرج لكم النتيجة فور الاعلان عنها، ونتشرف بخدمتكم دوما في موقع ثقفني.

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