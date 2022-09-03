نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأن نتائج السادس الابتدائي 2022 دور ثاني || موقع نتائجنا لمعرفة نتائج الطلاب بالرقم الامتحاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج السادس الابتدائي 2022 دور ثاني موقع نتائجنا، يبحث الكثير من الطلاب في العراق في الوقت الحالي عن نتيجة الصف السادس الابتدائي وذلك في حالة ترقب شديد حيث تم الانتهاء في الأيام القليلة الماضية من رفع جميع نتائج السادس الابتدائي في كافة المحافظات العراقية للدور الثاني 2022 في الوقت الحالي ومن أهمها الرصافة الاول، الكرخ الاولى، الكرخ الثالثة، صلاح الدين، اربيل، السليمانية، وباقي المحافظات لم تعلن موعد لحد الان والتي قد قامت وزارة التربية والتعليم بالانتهاء من رصد أغلب تلك المحافظات على الموقع الإلكتروني ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن تلك النتيجة خلال الأيام القليلة المقبلة على أقل تقدير مساء الغد الأحد الموافق الرابع من شهر سبتمبر الجاري، وسنعرض لكم كيفية الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائى الدور الثاني خلال السطور التالية.

نتائج السادس الابتدائي دور ثاني 2022

وكشفت وزارة التربية والتعليم العراقية حصول الطلاب الذين قد تحصلوا على درجات أقل من درجات النجاح في الامتحانات على درجات الرأفة والتي تساعدهم على النجاح وقد جاءت تلك الموافقة على منح تلك الدرجات بعد العديد من تلك الرغبات بعد أن اجتمعت في المراكز التعليمية إلكترونياً وهيئة وزارة التربية والتعليم وجاءت مطالبات من بعض الطلاب بزيادة نسبة الدرجات وإقرار، وقد تم حصر محاضر الغش ونسب الغياب وحرصت وزارة التربية والتعليم العراقية أن تقوم المديريات التعليمية التابعة لها بالانتهاء من كافة الاختبارات الطلاب بنجاح وحصر أعمال الغش وتم متابعة اللجان والتأكد من تراجع كبير في عمليات الغش.

نتائج السادس الابتدائي 2022 موقع نتائجنا

وسنعرض لكم من خلال السطور المقبلة كيفية الحصول نتائج السادس الابتدائي 2022:

يتم الدخول على “رابط موقع وزارة التربية والتعليم العراقية” من أجل الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي بوزارة التربية والتعليم العراقية.

يتم إدراج رمز التحقق.

يتم الدخول على البوابة الإلكترونية لنتائج الطلاب.

يتم إدراج رقم المقعد ثم الاستعلام.

مؤخرا قامت وزارة التربية والتعليم بالانتهاء من رصد أغلب تلك المحافظات على الموقع الإلكتروني ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن تلك النتيجة خلال الأيام القليلة المقبلة على أقل تقدير مساء الغد الأحد الموافق الرابع من شهر سبتمبر الجاري، تابعونا من خلال هذا الموضوع عبر موقعكم ثقفني نوافيكم بكل جديد عن نتائج السادس الابتدائي 2022 موقع نتائجنا وكيفية الاستعلام عنها فور ظهورها الكترونيا.