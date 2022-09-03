نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعلان عن معدلات القبول في الجامعات العراقية 2022 التعليم تُعلن الحدود الدنيا للإلتحاق بالكليات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتزايد البحث الآن عن قائمة معدلات القبول في الجامعات العراقية 2022 الآن، بعد الاعلان عن نتائج الطلاب في الصف السادس الاعدادي بجميع الفروع، وقد أعلنت وزارة التعليم العالي والعلوم الجامعية، أنه تم بالفعل فتح باب التسجيل لجميع الطلبة والطالبات الناجحون في امتحانات الصف السادس الإعدادي الجولة الأولى للتقديم في الجامعات العراقية، وإليكم التفاصيل الخاصة بالحد الادنى للقبول في الجامعات العراقية لعام 2022.

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2022

من المفترض أن يتم الاعلان بشكل رسمي عن معدلات القبول في الجامعات العراقية 2022، والحدود الدنيا للقبولات في الجامعات العراقية المختلفة بشكل رسمي خلال ساعات قليلة من الآن، و في نفس الوقت الذي يتزامن فيه كثرة البحث عن معدلات القبول في العراق لعام 2022 في الجامعات العراقية، تستعد وزارة التعليم العالي لنشر كافة معدلات القبول المركزية، لتوضيح النسب المئوية التي تشمل الحد الأدنى للقبول في كل جامعة وفقا لمجاميع الطلاب في كل عام، وجدير بالذكر أنه تختلف معدلات القبول من عام لآخر ومن جامعة لأخرى.

المؤشرات الخاصة بـ معدلات القبول في الجامعات العراقية 2022

بعد أن تم الإعلان عن نتائج طلبة وطالبات الصف السادس الإعدادي لجميع الأقسام الأحيائية والآداب والقسم التطبيقي، تم عرض الطلاب على الجامعات العراقية الحكومية، وبناء على ملاحظة معدلات القبول في الجامعات العراقية 2022، وبناء على ما تم نشره رسميا على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية فإن القبول في كليات العراق سيكون على النحو التالي:

بلغ معدل القبول في جامعة بغداد كلية الطب في 100.92 طالب.

وفي جامعة بغداد ، كلية الطب الكندية ، تم تحديد معدل القبول بها حوالي 100.5.

فيما بلغ معدل القبول هذا العام في جامعة بغداد، في كلية طب أسنان، حوالي 99.05.

بينما بلغت نسبة قبول الطلاب في كلية الصيدلة جامعة بغداد لهذا العام حوالي 98.67.

كما حددت جامعة بغداد، معدل القبول في كلية الهندسة، قسم الالكترونيات لهذا العام ب 95.83.

وبلغ معدل القبولفي كلية الهندسة قسم الحاسوب جامعة بغداد هذا العام نحو 95.33.

في الاونة الاخيرة بدات وزارة التعليم العالي استعداداتها لنشر كافة معدلات القبول المركزية، لتوضيح النسب المئوية التي تشمل الحد الأدنى للقبول في كل جامعة وفقا لمجاميع الطلاب في كل عام، وجدير بالذكر أنه تختلف معدلات القبول من عام لآخر ومن جامعة لأخرى، ولذلك قدمنا لكم من خلال هذا الموضوع في الفقرات السابقة معدلات القبول بالجامعات العراقية بجميع المحافظات، تابعونا نوافيكم بكل جديد.

مؤخرا وبعد أن تم الإعلان عن نتائج طلبة وطالبات الصف السادس الإعدادي لجميع الأقسام الأحيائية والآداب والقسم التطبيقي، تم الاعلان عن نسب القبول في كليات العراق بجميع المحافظات العراقية وجاء كالتالي بلغ معدل القبول في جامعة بغداد كلية الطب في 100.92 طالب، وقد قدمنا لكم في الفقرات السابقة معدلات القبول بالجامعات العراقية ونسب القبول في كل جامعة، تابعونا نوافيكم بكل جديد.