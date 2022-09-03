رئيس شركة الطاقة الألمانية: نستعد لفرض ضريبة على الغاز بعد قطعه من روسيا

جدة - نرمين السيد - توقع رئيس شركة الطاقة الألمانية "Uniper"، كلاوس ديتر ماوباتش، زيادة رسوم الغاز الإضافية للمستهلكين فى ألمانيا، والتى تضمن موثوقية إمدادات الطاقة، لافتًا إلى استعداد بلاده لفرض ضريبة على الغاز بعد قطعه من روسيا.





وفى مقابلة مع قناة "ZDF" التلفزيونية، قال موباتش: "فى البداية يمكن القول إن رسوم الغاز تساهم فى تأمين الإمدادات.. الغاز الروسى يضع الألمان أمام خيار صعب.. ولا يزال من غير المعروف ما إذا كان ينبغى زيادتها. ذلك يعتمد على الأسعار فى الأسواق، وفى هذه الحالة، فى أسواق الغاز".

كما أشار موباتش إلى أنه إذا استمرت "مستويات الأسعار المرتفعة للغاية" الحالية، فهناك "بعض الاحتمالات لضرورة زيادة ضريبة الغاز".

ومن المقرر أن تبدأ الحكومة الألمانية فى فرض ما يسمى بضريبة الغاز، والتى ستكون قيمتها 2.4 سنت يورو للكيلووات / ساعة، بحلول أكتوبر هذا العام وحتى عام 2024، من أجل دعم مستوردى الغاز فى ألمانيا، بعد توقف محتمل لإمدادات الغاز الروسى.

فيما دعا وزير الاقتصاد الألمانى، روبرت هابيك، ورئيس وكالة الشبكة الفيدرالية، كلاوس مولر، مواطنى ألمانيا مرارًا وتكرارًا لتقليل استهلاك الكهرباء من أجل توفير المال.