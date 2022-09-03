جوتيريش: تعيين السنغالى باثيلى مبعوثا إلى ليبيا وأوتونباييفا إلى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال مكتب جوتيريش إن الأمين العام للامم المتحدة عين باثيلى بمنصب مبعوث الامم المتحدة الى ليبيا خلفا للسلوفاكى يان كوبيش، والذى استقال فى نوفمبر الماضى من منصبه.
وكان الوزير السنغالى السابق باثيلى شغل منصب ممثل الأمم المتحدة فى إفريقيا الوسطى، وعمل أيضا مستشارًا خاصًا للأمين العام لشؤون مدغشقر، ونائبا للممثل الخاص لبعثة الأمم المتحدة فى مالى.
كما أعلن جوتيريش، رئيسة قرغيزستان السابقة روزا أوتونباييفا، مبعوثة جديدة للأمم المتحدة إلى أفغانستان، خلفًا للكندية ديبورا ليونز.
وشغلت أوتونباييفا منصب نائب الممثل الخاص لبعثة الأمم المتحدة السابقة فى جورجيا، وهى حاليًا عضو مجلس الأمم المتحدة رفيع المستوى للوساطة ومنع النزاعات.
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