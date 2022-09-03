العالم اليوم - أردوغان يبدي لبوتن استعداده للتوسط في أزمة زابوريجيا النووية

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 3 سبتمبر 2022 01:20 مساءً - أبلغ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان نظيره الروسي فلاديمير بوتن في اتصال هاتفي أن أنقرة مستعدة لوساطة في قضية محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية، على ما أفادت الرئاسة التركية.

وقالت الرئاسة الركية، يوم السبت، إن أردوغان أبلغ بوتن في اتصال هاتفي أن بلده يمكن أن يلعب دور الوسيط فيما يتعلق بمحطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا.

وأضافت أن الرئيسان ناقشا التطورات المتعلقة بصادرات القمح الأوكرانية، وعبرا عن عزمهما مواصلة تشييد محطة أق قويو النووية في تركيا، وفقا للخطط المحددة.

واتفق الطرفان على مناقشة كل هذه القضايا بالتفصيل ، إلى جانب القضايا الأخرى المدرجة على جدول أعمالهما ، في اجتماع سمرقند ، حيث سيلتقيان بمناسبة قمة منظمة شنغهاي للتعاون يومي 15 و 16 سبتمبر.