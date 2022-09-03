روسيا تودع جورباتشوف.. آخر زعيم للاتحاد السوفيتى

جدة - نرمين السيد - تودع روسيا اليوم السبت، أول وآخر رئيس للاتحاد السوفيتى السابق، ميخائيل جورباتشوف، الذى توفى الخميس الماضى عن عمر ناهز 92 عامًا، حيث تقام مراسم الوداع فى العاصمة موسكو بقاعة مجلس النقابات.





وحسبما ذكرت التقارير الروسية، سيتم دفن جورباتشوف فى مقبرة "نوفوديفيتشى" بجانب زوجته، رائيسا ماكسيموفنا، مثلما أراد هو ذلك. وفى وقت سابق، قال رئيس الخدمة الصحفية لمكتب جورباتشوف، إن خدمة البروتوكول فى الإدارة الرئاسية لروسيا ستنظم مراسم وداع الزعيم السابق للاتحاد السوفيتى، حيث يشارك فى المراسم نائب رئيس مجلس الأمن الروسى، دميترى مدفيديف، الذى وصل إلى قاعة مجلس النقابات فى وسط موسكو، ووضع الزهور على التابوت، وأعرب عن تعازيه لأفراد عائلة جورباتشوف. كما أعلن المتحدث باسم الحكومة الهنغارية، زولتان كوفاكس، أن رئيس الوزراء الهنغارى، فيكتور أوربان، سيحضر مراسم وداع الرئيس السوفيتى ميخائيل جورباتشوف فى موسكو، اليوم السبت. وكتب كوفاكس عبر تويتر: "سيزور رئيس الوزراء (فيكتور) أوربان موسكو هذا الصباح تكريما للراحل ميخائيل جورباتشوف". ومن جانبه، ألقى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، النظرة الوداع الأخيرة على رئيس الاتحاد السوفيتى السابق الراحل ميخائيل جورباتشوف فى المستشفى يوم الخميس الماضى، ووضع الزهور فوق التابوت.

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