العالم اليوم - الادعاء الفرنسي يفتح تحقيقا في ادعاءات بول بوغبا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 3 سبتمبر 2022 12:21 مساءً - قالت ممثلة الادعاء لور بيكو الليلة الماضية إن سلطات الادعاء في العاصمة الفرنسية، فتحت تحقيقا قضائيا رسميا في ادعاءات لاعب المنتخب الفرنسي لكرة القدم بول بوغبا، الذي قال إنه تعرض لمحاولات ابتزاز، وتلقى تهديدات من إحدى عصابات الجريمة المنظمة.

وأضافت بيكو في بيان أن السلطات شرعت في إجراء التحقيق القضائي الرسمي عقب تحقيقات أولية، وإنه سيتناول ادعاءات بالابتزاز من جانب عصابة مسلحة والخطف والمشاركة في الاعداد لأنشطة إجرامية.

وقال مصدر قريب من التحقيقات الأولية لـ"رويترز" الأربعاء الماضي إن لاعب الوسط بوغبا كان هدفا للابتزاز من قبل أصدقاء الطفولة منذ مارس الماضي وإنه دفع 100 ألف يورو (99510 دولار) لتلك المجموعة في الربيع الماضي.

وأصدر بوغبا، الذي عاد إلى يوفنتوس الإيطالي في يوليو بعد رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي، بيانا الأحد الماضي قال فيه إنه ضحية لمحاولات ابتزاز من قبل عصابة منظمة وإن السلطات في إيطاليا وفرنسا تحقق في الأمر.

ورد ماتياس بوغبا على اتهامات شقيقه نجم كرة القدم بول بشأن ابتزازه و"الاستيلاء على أمواله"، مقابل توفير الحماية له.

وأفادت تقارير صحفية، قبل أيام، بأن بول بوغبا أبلغ السلطات الفرنسية عن مؤامرة مزعومة لابتزازه من قبل عصابة اقتادته إلى شقة في باريس في مارس، وطالبته بمبلغ 11 مليون جنيه إسترليني.

وأوضح اللاعب الفرنسي أن العصابة، التي تتبع شقيقه ماتياس، أرادت المال لقاء توفيرها ما زعمت أنها "حماية" له لأكثر من 13 سنة.

ونفى ماتياس هذه الاتهامات جملة وتفصيلا، وقال إنها "كاذبة"، حسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.