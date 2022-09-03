كوريا الشمالية: لن نغفر لأمريكا وحلفائها ابتزازنا بموضوع حقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - وجه المتحدث باسم وزارة الخارجية فى كوريا الشمالية، انتقادات حادة للولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، مؤكدًا أن بلاده لن تغفر لواشنطن وحلفائها محاولتهم استخدام حقوق الإنسان كورقة ابتزاز ضد بيونج يانج، معتبرًا أنها تهدف إلى تدمير النظام الاجتماعى للبلاد.





كما انتقد متحدث كوريا الشمالية الزيارة التى أجرتها مقررة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان فى كوريا الشمالية، إليزابيث سالمون، إلى سول، وتقريرها حول وضع حقوق الإنسان فى بيونج يانج، معتبرًا أن "المقررة الدولية تجرأت مجددًا على الإدلاء بملاحظات متهورة لا تغتفر وتتعدى على نظامنا المصان وحقوقنا السيادية".

ونوه المتحدث الكورى إلى أن بلاده أوضحت موقفها المبدئى حول ذلك، وهى لا تعترف ولا تتعامل مع أى مقرر خاص يعد بشكل أساسى دمية بين يدى الولايات المتحدة.

وقال متحدث كوريا الشمالية إن "المقررة" لم تكن حذرة فى اختيار كلماتها وأفعالها، وهى لن تستطيع التخلص من سمعتها السيئة كما حصل مع من سبقها فى المنصب، لافتًا إلى أن التصريحات المتهورة التى تجرأت على الإدلاء بها هذه المرة تكشف بوضوح المعايير المزدوجة والتحيز لما ما يسمى الدفاع عن حقوق الإنسان التى دعت إليها الأمم المتحدة إلى جانب انحطاطها الإنسانى وسخافتها السياسية.

وشدد المسؤول الكورى الشمالى، على أنه يتوجب على الأمم المتحدة ألا تسمح بعد الآن بإساءة استخدام اسمها ومهمتها فى السياسة الأمريكية العدائية تجاه جمهورية كوريا الشمالية، وأن تلتزم بصرامة بمبدأ احترام السيادة والحياد والموضوعية فى أنشطتها.