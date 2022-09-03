الصومال.. مقتل 17 مدنيا فى هجوم لميليشيا الشباب استهدف مركبات نقل جماعى

جدة - نرمين السيد - شنت عناصر ميليشيا "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة، اليوم السبت، هجوما إرهابيا استهدف مركبات نقل ركاب جماعى بإقليم هيران وسط الصومال، ما أسفر عن مقتل 17 مدنيا وإصابة آخرين.





ونقلت وكالة الأنباء الصومالية، عن علمى محمد برى أحد المسؤولين المحليين، إن الإرهابيين أوقفوا عدة مركبات نقل ركاب جماعى فى منطقة "أفر إردود" على بعد 25 كيلو مترا من مدينة بلدوين، واستهدفوا المدنيين، مما أسفر عن مقتل 17 شخصا من بينهم نساء وأطفال، مشيرا إلى أن المركبات انطلقت من مدينة بلدوين متجهة إلى منطقة محاس، وكانت تنقل مواد غذائية. وأشارت الوكالة، إلى أن ميليشيا "الشباب" تكثف استهداف المدنيين والسكان المحليين فى وقت يتعرض مقاتلوها لضربات موجعة على أيدى الجيش الصومالى بجنوب ووسط البلاد.

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