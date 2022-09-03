العالم اليوم - خبير أميركي: دولتان قادرتان على توفير الغاز الطبيعي لأوروبا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 3 سبتمبر 2022 11:19 صباحاً - قال الكاتب الأميركي وخبير الطاقة، دانيال يرغين، في لقاء مع "دوت الخليج"، إن النفط والغاز يشكلان معا العنصر الأساسي في عالم الطاقة، مشيرا إلى أن النرويج والولايات يمكن أن يشكلان بديلا لسوق الغاز في أوروبا، مشددا على أهمية الاستثمار في مجالي الغاز والنفط.

وأضاف يرغين، خلال برنامج "من واشنطن" أن أوروبا تسابق الزمن اليوم لملء خزاناتها من الغاز والاستعداد للشتاء، وسط الارتفاع الكبير للأسعار، موضحا أن النرويج قد تكون من أكبر الموردين لأوروبا في الفترة القادمة، والتي زادت إنتاجها من الغاز بحوالى 10 بالمئة.

وأكد أن الولايات المتحدة أيضا تعتبر مصدرا مهما جدا للغاز المسال بالنسبة لأوروبا، ففي العام الماضي كان التوجه نحو آسيا إلا أن أميركا اليوم ستنتقل باتجاه أوروبا بكميات أكبر، معتبرا أن الغاز الأميركي يعد دعامة أساسية للأمن الأوروبي.

وتابع: "لقد كان هناك استثمارات قليلة في النفط والغاز الأعوام الماضية، وهذه الأزمة التي نشهدها الآن لم تبدأ في فبراير الفائت، بل قبل عام بسبب النقص في الاستثمارات، منوها إلى ضرورة الاستثمار بشكل أكبر في تلك المجالات، فالعالم يحصل على 80 بالمئة من الطاقة من الغاز والنفط والفحم وهذا لن يتغير بين ليلة وضحاها، ويستلزم البحث عن موارد الطاقة المتجددة.

يأتي ذلك في حين، ألغت روسيا موعدا نهائيا لاستئناف تدفق الغاز عبر خط نورد ستريم 1، مما أدى إلى تفاقم مشاكل أوروبا في تأمين الوقود لفصل الشتاء المقبل.

وقالت شركة جازبروم، الجمعة، إنها لن تستطيع استئناف ضخ النفط بأمان إلى أوروبا إلا بعد إصلاح تسرب نفطي تم العثور عليه في توربين حيوي. ولم تذكر إطارا زمنيا جديدا.

وفي إجراءات عقابية على روسيا لعملياتها العسكرية في أوكرانيا، من المتوقع أن يحظر الاتحاد الأوروبي استيراد النفط الخام من روسيا في أوائل ديسمبر والمنتجات المكررة بعد شهرين.

ووافقت مجموعة الدول السبع رسميا الجمعة على فرض حد أقصى لسعر النفط الروسي بهدف تقليص العائدات لموسكو مع الحفاظ على تدفق النفط إلى الأسواق العالمية.