نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “اليكم” نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني موقع نتائجنا جميع المحافظات بالعراق في المقال التالي

عمر شويل - جدة يترقب الكثير من الطلاب واولياء الامور الاعلان عن نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، وذلك من خلال موقعها الرسمي حيث اتاحت وزارة التربية والتعليم العراقية موقعها الرسمي الكترونيا ليتمكن جميع الطلاب من الاستعلام عن نتائجهم بكل سهولة ويسر، حيث بعد ان انتهي الطلاب من اداء امتحانات الدور الاول لم يوفق العديد من الطلاب في النجاح في بعض المواد لذا دخلو امتحانات الدور الثاني، وبالفعل انتهي الطلاب من اداء الامتحانات واعلنت وزارة التربية والتعليم عن انتهائها من تصحيح اختبارات الطلاب وتعدت نسبة النجاح للطلاب 75%، ولذلك تابعونا من خلال هذا الموضوع عبر موقعكم ثقفني نقدم لكم في الفقرات التالية رابط وكيفية الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الكترونيا وبكل سهولة.

استعلام نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني

يترقب جميع طلاب الصف السادس الابتدائي بالعراق الاعلان عن نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بجميع المحافظات “بغداد وكركوك والانبار وبابل وذي قار ودهوك وكربلاء وهوك” وباقي المحافظات العراقية، حيث اعلنت وزارة التربية والتعليم عن اتاحتها لنتائج السادس الابتدائي بجميع المحافظات لجميع الطلاب من خلال موقعها الرسمي الكترونيا وقد تخطت نسبة النجاح ال 70 % للطلاب حيث وصلت الي مايقرب من 75% نجاح لطلاب الدور الثاني، تابعونا من خلال هذا الموضوع عبر موقعكم ثقفني نقدم لكم في الفقرة التالية خطوات ورابط الاستعلام عن نتائج السادس الكترونيا بكل سهولة ويسر.

رابط نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني

نقدم لكم الان رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني من خلال موقع وزارة التعليم العراقية تابعو:

في البداية قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية.

تظهر لكم الصفحة الرئسة للموقع قم باختيار خانة الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني.

بادر بادخال بياناتك من الاسم والرقم الامتحاني وغيرها.

تأكد من البيانات التي قمت بادخالها ثم قم بالضغط على زر “عرض”.

جدير بالذكر ان النتائج سوف تكون متاحه على موقع نتائجنا وموقع ناجح العراقي، وسوف نقوم بالكشف عن ظهور النتيجة فور تنزيلها والاعلان عنها مباشرة، بالتوفيق للجميع.

مؤخرا اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن اتاحة موقعها الرسمي الكترونيا ليتمكن جميع الطلاب من الاستعلام عن نتائجهم بكل سهولة ويسر، حيث بعد ان انتهي الطلاب من اداء امتحانات الدور الاول لم يوفق العديد من الطلاب في النجاح في بعض المواد لذا دخلو امتحانات الدور الثاني، وخلال الساعات القليلة القادمة من المقرر ان يتم الاعلان عن نتائج الطلاب الكترونيا لذا تابعونا نوافيكم بكل جديد.