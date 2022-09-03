نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان “رسمياً” معدلات القبول في الجامعات العراقية 2022 المُعلنة من وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة معدلات القبول في الجامعات العراقية 2022، آلاف من الطلبة والطالبات من خريجي السادس الإحيائي يبحثون الآن عن معدلات القبول في الجامعات العراقية 2022، ليتمكنوا من التسجيل في الجامعات العراقية للعام الدراسي الجديد 2022، وقد بدأت العديد من الجامعات العراقية بالفعل في إعلان الحدود الدنيا لقبول 2022 لكافة الأقسام إحيائي وأدبي وتطبيقي ومهني وعلمي، وجدير بالذكر أنه قد شهدت العديد من التخصصات في الجامعات العراقية بعض التعديلات والتغييرات في الحدود الدنيا للقبول فيها هذا العام، مثل :”جامعة بغداد، جامعة البصرة، الجامعة المستنصرية، جامعة الموصل، جامعة الكوفة، جامعة تكريت، وغيرها، ومع ذلك يأمل جميع خريجي الصف السادس الإعدادي العراقي هذا العام، في الوقوف بالتحديد على الحدود الدنيا للقبول في الجامعات والكليات العراقية المناسبة للعام الدراسي الجديد.

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2022 الاهلية

من المقرر أن تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية بالكشف عن معدلات القبول في الجامعات العراقية 2022، وعن الحدود الدنيا للقبول المركزي للعام الجديد في القريب العاجل، كما أنه سيتم الإعلان على دليل الطالب للقبول في الجامعات الحكومية لكل قسم من أقسام الصف السادس الاعدادي، ويشمل دليل الجامعات الحكومية بالعراق ما يلي:

الجامعة المستنصرية.

جامعة بغداد.

الجامعة التكنولوجية (العراق).

جامعة النهرين.

جامعة تكريت (تكريت).

الجامعة الإسلامية,.

جامعة بابل (الحلة).

جامعة كركوك (كركوك).

وجامعة البصرة (البصرة).

جامعة ميسان (العمارة).

جامعة القادسية (الديوانية).

وكذلك جامعة الانبار (الرمادي).

جامعة كربلاء (كربلاء المقدسة).

جامعة ذي قار (الناصرية).

وجامعة الكوفة (النجف الاشرف).

جامعة واسط (الكوت).

جامعة الموصل (الموصل).

وجامعة المثنى (السماوة).

جامعة ديالى (بعقوبة).

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2022 للقسم الاحيائي

تختلف معدلات القبول في الجامعات العراقية 2022 من عام لآخر بلا شك، وقد أعلنت الجامعات العراقية عن مؤشرات معدلات القبول هذا العام حسب الجامعة والتخصص وفقا لما يلي:

جامعة بغداد كلية الطب 100.92

جامعة بغداد كلية طب الاسنان 99.05

جامعة بغداد كلية طب الكندي 100.5

جامعة بغداد كلية الصيدلة 98.67

جامعة بغداد كلية الهندسة قسم الحاسوب 95.33

جامعة بغداد كلية هندسة الالكترونيك والاتصالات 95.83

جامعة بغداد كلية الهندسة قسم الميكانيك 91.83

جامعة بغداد كلية الهندسة قسم الطيران 97.33

جامعة بغداد كلية الهندسة قسم الكيمياوية 95.5

جامعة بغداد كلية العلوم قسم الرياضيات 79.83

جامعة بغداد كلية العلوم 86.5

جامعة بغداد كلية العلوم للبنات 82.33

جامعة بغداد كلية العلوم للبنات قسم الرياضيات 75.83

جامعة بغداد كلية القانون 90.17

جامعة بغداد كلية التمريض للذكور 96.5

جامعة بغداد كلية العلوم السياسية 83.17

جامعة بغداد كلية التمريض للبنات 94.83

جامعة بغداد كلية اللغات 80.67

جامعة بغداد كلية الطب البيطري 78.67.

مؤخرا بدأت العديد من الجامعات العراقية بالفعل في إعلان الحدود الدنيا لقبول 2022 لكافة الأقسام إحيائي وأدبي وتطبيقي ومهني وعلمي، وجدير بالذكر أنه قد شهدت العديد من التخصصات في الجامعات العراقية بعض التعديلات والتغييرات في الحدود الدنيا للقبول فيها هذا العام، تابعونا من خلال هذا الموضوع نوافيكم بكل جديد عن تنسيقات الجامعات العراقية ومعدلات القبول بجميع المحافظات.