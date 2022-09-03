نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “ضيف”جواهر فري فاير شحن قرابة 1000جوهرة يوميا لحسابك عن طريق الايدي عبر موقع جارينا الرسمي في المقال التالي
عمر شويل - جدة شحن جواهر فري فاير هذا ما سنلقي عنه الضوء اليوم لكل محبي وعشاق اللعبة الممتعة وهي من الألعاب القتالية الشيقة، يقوم اللعب بمواجهة الآلاف من اللاعبين في مختلف الدول، وبالإضافة إلى محاربة الأصدقاء للتغلب عليهم، ويسعى كل لاعب في شحن جواهر فري فاير لضمان استمراره باللعبة أطول فترة ممكنة وذلك لا يتم إلا عن طريق تطوير شخصية اللاعب المحارب من خلال شراء أدوات قتالية وشخصيات تساعده في الاستمرار مثل الأسلحة لتعزيز قوته وذلك يتم بالجوهر Free Fire.
شحن جواهر فري فاير
إذا كنت من الجزائر أو السعودية أو مصر أو من دول أخرى يمكن شحن جواهر فري فاير من خلال الأيدي دون الحاجة للهاتف، من خلال اتباع الخطوات التالية وتطبيقها على موقع فري فاير الرسمي.
طريقة شحن فري فاير عبر الأيدي من الموقع الرسمي جارينا
يمكن شحن جواهر فري فاير بطريقة سريعة من موقع جارينا وهو الموقع الرسمي للعبة فري فاير وتلك الطريقة الأسهل على الإطلاق دون الحاجة إلى إهدار الوقت في تجميع النقاط للحصول على جواهر، وتضمنت الخطوات النحو التالي.
- على اللعب الذهاب لزيارة رابط الموقع الرسمي للعبة فري فاير وهو موقع جارينا أدناه.
- يتعين على اللعب تسجيل الدخول لموقع جارينا من خلال البريد الإلكتروني الخاص بتسجيل دخوله إلى لعبة فري فاير.
- في الصفة الرئيسية أمامك حدد لعبة فري فاير.
- حدد من الباقات الظاهرة أمامك الباقة التي ترغب في شحنها والتي سيتم تحويل الجواهر على حسابك باللعبة.
- بعد تحديد عدد الجواهر الراغب في شحنها لحسابك باللعبة قم بإدخال id آي دي الخاص بك في فري فاير.
- ثم حدد طريقة الدفع من بين وسائل الدفع الظاهر أمامك سواء فيزا أو ماستر كارد.
- بعد إتمام عملية الدفع، بذلك تم شحن جواهر فري فاير في حسابك،
- اذهب على حسابك في لعبة فري فاير.
- انقر على أيقونة لجواهره وستلاحظ وصول العدد الجواهر المحدد الذي تم شراؤه من موقع جارينا.
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