رابط نتائج الشهادة الإعدادية ليبيا 2022 نتيجة شهادة التعليم الأساسي موقع منظومة الامتحانات

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عمر شويل - جدة رابط نتائج الشهادة الإعدادية ليبيا 2022 الدور الأول، نتيجة شهادة التعليم الأساسي، رابط موقع منظومة الامتحانات الليبية، كلها كلمات بحثية يتم تداولها بصورة كبيرة خلال الساعات الأخيرة عبر جوجل، وذلك بعد تصدر أخبار كاذبة عن إعلان النتيجة، والتي لم يتم الإعلان رسمياً من جانب وزارة التربية والتعليم الليبية عن صدورها، ونحن من خلال موقعنا ثقفني نتابع الموضوع لحظة بلحظة من مصادره الرسمية لنعلمكم بكل جديد، حيث ينتظر ما يقرب من 170 ألف طالب وطالبة بشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي في ليبيا، إعلان نتائج الدور الأول للعام الدراسي 2021-2022، ليطمئن الطلاب وأولياء الأمور على انتقال أبنائهم للمرحلة الثانوية، التي يتحدد عليها مستقبل الطالب للدخول للمرحلة الجامعية، وسوف نوضح لكم خلال السطور التالية الرابط الرسمي للحصول على النتيجة وقت إعلانها رسمياً.

رابط نتيجة شهادة التعليم الأساسي ليبيا 2022

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الليبية 2022

من المنتظر خلال الساعات القليلة القادمة، إعلان نتيجة شهادة التعليم الأساسي ليبيا 2022 الدور الأول، حيث أكدت مصادر بالمركز الوطني للامتحانات عن الانتهاء من عمليات التصحيح، وجاري تجهيز النتيجة لاعتماد الدكتور موسي المقريف، على أن يتم تحديد موعد الإعلان رسمياً بمعرفة وزارة التربية والتعليم، ويكون الإعلان في مؤتمر صحفي لعرض تفاصيل النتيجة وأسماء الأوائل.

رابط موقع منظومة الامتحانات الليبية

حددت وزارة التربية والتعليم الليبية، رابط موقع منظومة الامتحانات الليبية، لاستخراج نتائج الشهادة الإعدادية 2022، وذلك ضمن حرص الوزارة على توفير خدماتها بالنظام الإلكتروني دون الحاجة للذهاب للمدارس، خاصةً مع ما يشهده التراب الليبي حالياً من صراعات داخليه، لذا يتم عرض النتيجة إلكترونياً برقم جلوس الطالب ورقم القيد.

وزارة التربية والتعليم الليبية

تتابع وزارة التربية والتعليم أعمال تجهيز نتيجة شهادة التعليم الأساسي الدور الأول 2022.

بالتعاون مع المركز الوطني للامتحانات، فقد حرصت الوزارة على الانتهاء من أعمال الامتحانات دون شكوي.

في ظل متابعة مستمرة من الوزارة وقيادات مديريات التعليم بمختلف المحافظات الليبية.

ويتابع السيد وزير التربية والتعليم حالياً أعمال امتحانات شهادة الثانوية العامة، وتوجيه سيادته لتزليل العقبات أمام الطلاب.

مع الحفاظ على سلامتهم بقد المستطاع، على أن يتم تصحيح أوراق الإجابات أول بأول ليتم إعلان النتيجة قريباً.