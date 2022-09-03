نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لينك استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2022 لمعرفة أحقية صرف معاش 400 جنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يُعد رابط وخطوات استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2022 هو أبرز ما يبحث عنه المستفيدون من برنامج الدعم الاجتماعي تكافل وكرامة وكذلك المتقدمين للحصول على الدعم النقدي ممن تنطبق عليهم الشروط، وذلك بالتزامن مع إعلان وزارة التضامن الاجتماعي عن زيادة أعداد المستفيدين من البرنامجمن 4.1 مليون إلى نحو 5 ملايين أسرة قريبًا، وإليكم أهم التفاصيل خلال السطور القادمة.

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2022

كانت قد فعلت وزارة التضامن الاجتماعي رابط خاص لـ استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2022، وذلك بعد أن أعلنت عن زيادة عدد المستفيدين من البرنامج خلال الفترة المقبلة لإضافة عدد كبير من الأفراد والاسر المستحقة للدعم ممن تنطبق عليهم شروط التكافل، لذلك تشهد محركات البحث المثير من العمليات البحثية من قبل آلاف المواطنين لمعرفة الخطوات الصحيحة للاستعلام، وهو ما نشرحه لكم بالتفصيل في السطور التالية.

خطوات استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2022

كما ذكرنا أنه أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك عدد من الخطوات لـ استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2022نوضحها فيما يلي:

يجب أولاً الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي .

. ثم اختيار أيقونة برنامج تكافل وكرامة، والضغط على «استعلم عن نتيجتك»، وذلك لمعرفة موقف المستعلم.

بعد ذلك يقوم المستعلم بكتابة الرقم القومي الخاص به والمكون من 14 رقمًا في الجزء المخصص لذلك.

مع العلم أنه يمكن من خلال الاستعلام أن يعرف المستفيد المحافظة والإدارة الاجتماعية التابع لها، بالإضافة إلى الوحدة الاجتماعية المسجل بها، كذلك يظهر للمستعلم إذا كانت بطاقته سارية أو متجمدة أو متوقفة.

وفي السياق ذاته اوضحت وزارة التضامن الاجتماعي المستندات المطلوبة للتقديم على دعم تكافل وكرامة، وهي :