نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “تعرف على” تنسيق المرحلة الثالثة 2022 ادبي|| الحد الادني للقبول بكليات ومعاهد الشعبة الأدبية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 ادبي، أيام قليلة تفصلنا عن موعد فتح باب تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 ادبي، حيث أغلق أمس الأربعاء باب التحويل لتقليل الاغتراب، وأصبحت الخطوة المتبقية هو اتاحة الفرصة امام طلاب الثانوية العامة الحاصلين على مجموع 50% لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات المتاحة لهم، وفي التقرير التالي نوضح لكم التفاصيل.

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2022 ادبي

أسوة بالمرحلتين السابقتين الأولى والثانية سيتم اتاحة رابط خاص أمام الطلاب ليتمكنوا من تسجيل رغباتهم في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 ادبي، وقد أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه سوف يتم تحديد موعد لاستقبال رغبات الطلاب بمجرد اعلان نتيحة الدور الثاني من الثانوية العامة ليتمكن جميع الطلاب المتبقيين من تسجيل رغباتهم بشكل الكتروني من خلال الموقع الرسمي للتنسيق، وتتمثل خطوات التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 أدبي في التالي:

الضغط مباشرة على “الرابط الخاص بالتنسيق“.

يقوم الطالب بالاطلاع على التعليمات الخاصة بتسجيل الرغبات على تنسيق المرحلة الثالثة.

يبدأ في تدوين رغباته مع اضافة البيانات المطلوبة، مع مراعاة ضوابط التوزيع الاقليمي والجغرافي

يجب أن يلتزم الطالب بتسجيل 75 رغبة.

الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 ادبي

لا شك أنه يزداد قلق الطلاب المتقدمين لـلتسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 ادبي والحاصلين على مجموع 50%، بشان وجود كليات مناسبة وأماكن شاغرة للمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2022، وعليه فقد اعلنت الوزارة عن الكليات المتاحة لطلاب الشعبة الادبية والتي جاءت على النحو التالي:

معهد فني صناعي بئر العبد شمال سيناء

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية انتساب أسيوط

آداب انتساب جامعة العريش

تربية رياضية بنات بني سويف

تربية نوعية فنية الفيوم

تربية رياضية بنات أسوان

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة

آداب انتساب موجه أسيوط

تربية نوعية شعبة مسرح تربوي المنصورة

تربية العريش رياضة

تربية نوعية فنية بور سعيد

تربية نوعية فنية دمياط

تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية

تربية شعبة تربية فنية السوي

تربية رياضية بنين العريش

تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي

تربية نوعية موسيقية الزقازيق.

صرحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه سوف يتم تحديد موعد لاستقبال رغبات الطلاب بمجرد اعلان نتيحة الدور الثاني من الثانوية العامة ليتمكن جميع الطلاب المتبقيين من تسجيل رغباتهم بشكل الكتروني من خلال الموقع الرسمي للتنسيق، وقد قدمنا لكم من خلال هذا الموضوع في الفقرات السابقة تنسق الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة للشعبة الادبية بجميع المحافظات.