نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الذئاب تتحدى العالمي.. موعد مباراة التعاون والنصر الجولة 2 هنا رابط تذاكر التعاون والنصر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تترقب جماهير الذئاب والعالمي موعد مباراة التعاون والنصر في إطار الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين دوري روشن، اللقاء المقرر أن يستضيفه ملعب نادي التعاون مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريده، وكان الفريقين قد حققا الفوز في الجولة الأولى حيث فاز التعاون صاحب الأرض والجمهور على فريق الفتح بهدفين دون رد، بينما العالمي حقق فوز بشق الأنفس في الجولة الأولى على الوحدة بهدف دون مقابل، ويسعى الفريقين الليلة للفوز واستكمال سلسلة الإنتصارات.

تنقل المباراة عبر قنوات SSC الرياضية السعودية وتحديداً قناة SSC EXTRA HD 1 وأعلنت القنوات أن معلق اللقاء هو المعلق السعودي المميز حماد العنزي، وقبل اللقاء يحتل فريق التعاون المركز الرابع برصيد 3 نقاط بينما النصر يحتل المركز السابع بنفس الرصيد، ولكن فارق الأهداف في صالح الذئاب وفيما يلي الموعد والتشكيل المتوقع.

موعد مباراة التعاون والنصر

تنطلق المباراة الليلة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

ترتيب جدول الدوري السعودي قبل المباراة

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الشباب 2 2 0 0 28 0:7 7 6 2 الهلال 2 2 0 0 28 0:4 4 6 3 الطائي 2 2 0 0 28 1:3 2 6 3 ضمك 2 2 0 0 28 1:3 2 6 5 الفتح 2 1 0 1 28 2:5 3 3 6 الاتحاد 1 1 0 0 29 0:3 3 3 7 التعاون 1 1 0 0 29 0:2 2 3 8 النصر 1 1 0 0 29 0:1 1 3 9 الرائد 2 1 0 1 28 2:2 0 3 10 أبها 2 1 0 1 28 5:2 -3 3 11 الإتفاق 1 0 0 1 29 2:1 -1 0 12 الوحدة 2 0 0 2 28 2:0 -2 0 13 الخليج 2 0 0 2 28 4:1 -3 0 14 الفيحاء 2 0 0 2 28 3:0 -3 0 15 العدالة 2 0 0 2 28 4:0 -4 0 16 الباطن 2 0 0 2 28 8:0 -8 0

كم باقي على المباراة

التشكيل المتوقع للنصر اليوم ضد التعاون

حراسة المرمى : – أوسبينا.

خط الدفاع : – عبد الله مادو، غزلان كونان، عبد الإله العمري، عبد الله الخيبري.

خط الوسط : – لويس جوستافو، الحسن، سامي النجعي، عبد الرحمن غريب، أيمن يحيى.

خط الهجوم : – الكاميروني فينست أبوبكر.

رابط حجز تذاكر مباراة التعاون والنصر

الدخول على رابط تكت ماكس لحجز التذاكر.

تحديد مباراة التعاون والنصر.

حجز التذكرة التي ترغب بها مع تحديد رقم المقعد الذي ترغب في الجلوس به.

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تاريخ مواجهات النصر والتعاون في الدوري

تقابل النصر مع التعاون قبل هذا اللقاء في 24 مباراة حقق النصر الفوز في 16k وحل التعادل 4 مرات بينما كان الفوز من نصيب التعاون في 4 مباريات، سجل لاعبوا النصر 48 هدف بينما استقبلت شباكه 28 هدف.

موعد مباراة التعاون والنصر اليوم